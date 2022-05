Как пандемия отражается на культуре? На этот вопрос ответят 3 произведения искусства

Все мы знакомы с влиянием пандемии на нашу жизнь, ведь мы с ней живем с марта 2020 года. Социальные привычки , путешествия, санитарные нормы – это лишь 3 аспекта нашей жизни, которые коренным образом изменила пандемия, но мы еще не скоро вернемся к нормальному состоянию.

Вместе с тем эти изменения хорошо прослеживаются в мире искусства, даже несмотря на тяжелые потрясения для художников, писателей и работников музеев.

Но есть 3 новых произведения искусства, которые изменят сложившуюся картину, ведь они позволяют нам взглянуть на локдаун глазами собственника книжной лавки, музыканта и смотрителя музея.

Эти произведения станут доступными широкой публике весной 2022 года, и каждое из них является плодом хаоса, принесенного пандемией COVID-19.

Здравствуй, книжная лавка (Hello, Bookstore)

Запуск Меттом Танненбаумом кампании по сбору средств на платформе GoFundMe вскоре после начала локдауна – это кульминация популярной тенденции.

Даже до пандемии он испытывал трудности из-за доминирования онлайн-платформ для продажи книг. Поэтому не удивительно, что в эру покупок книг в интернете, вместо обычной лавки на улице, игры в онлайн-казино , вместо посещения соответствующего заведения, и потоковых фильмов , вместо походов в кинотеатры, потребитель предпочитает покупать книги через интернет.

Но Танненбаум даже не мог себе представить дальнейшего развития событий – он собрал в два раза больше пожертвований сочувствующих Метту книгоманов, чем он рассчитывал. Всего за 2 дня у него было 120 000 долл. США, что позволило владельцу впервые в карьере погасить все свои долги.

Причина простая: пандемия показала людям настоящее значение самостоятельных книжных лавок для соседей – это «душа» района, как сказал документалист Адам Закс. Любители книг не только не пустили все свои деньги на покупку литературы в интернете, а, наоборот, начали поддерживать владельцев небольших книжных лавок , которые держат их не для прибыли, а из-за любви к чтению.

Этот фильм – это не набор интервью с говорящими головами, это настоящий документальный фильм о будни книжной лавки. Вы увидите, как Танненбаум разговаривает с посетителями и читает выдержки разнообразных произведений в различных уголках в течение дня. Закс хотел «показать душу» книжной лавки, поэтому начал снимать свое произведение еще до начала пандемии в рамках собственного проекта долгосрочного кино.

Совпадение пандемии и неожиданной прибыли – чистая случайность, но это «сыграло на руку» этому безумно проникновенному произведению искусства.

Charli XCX – Alone Together (Вместе в одиночестве)

Каким образом локдаун отразился на музыкантах? На этот вопрос пытается ответить четвертый альбом Charli XCX «Alone Together» (вместе в одиночества), который певица записала всего за 40 дней. Это прекрасная возможность увидеть, как певица, вместе с партнером, справляются с трудностями, вызванными длительным вынужденным проживанием под одной крышей.

В начале локдауна Чарли сообщила, что собирается продемонстрировать онлайн-аудитории весь процесс записи альбома: она обещала публиковать «демки», в надежде получать отзывы в реальном времени, и даже приобщать фанатов к написанию текстов во время работы над альбомом.

Всё это записывалось и легло в основу документального фильма, который включен в альбом. Оба эти произведения искусства имеют одно и то же название, которое описывает как живущие по отдельности люди общими усилиями написали альбом. Все они были «вместе в одиночестве».

Этот интересный эксперимент доказывает способность современных музыкантов создавать собственные шедевры полностью онлайн, а подключение всей студии к интернету обеспечивает производство музыки в реальном времени.

Издание «The Guardian» охарактеризовало этот как «очень современную разновидность слияния цифрового фанатского движения» и сравнило его с хитом в стиле «аниме» «Красавица и дракон» (Belle) , где девушка-подросток становится безумно популярной в виртуальном мире фанатов и цифровых концертов.

Робота Charli XCX – это яркий пример использования классического подхода в новой цифровой эре.

Музей: кратка история кризиса и стойкости (The Museum: A Short History of Crisis and Resilience)

Идея книги о том, как музеи переживали кризисы прошлого, пришла к Семюэлю Редмену еще до COVID-19, поэтому то, что крупнейшая за последние 100 лет пандемия нагрянула тогда, когда автор работал над этой книгой, является чистой случайностью.

Наравне с такими кризисами прошлых лет, как Великая депрессия и Вторая мировая война, в своем исследовании адаптации этих учреждений к неожиданным изменениям Редмен вспоминает и пандемию, при этом не отходя от главной идеи описания крупнейших событий через призму истории.

Редмен убежден, потрясения имели разные последствия для конкретных аспектов нашей жизни. Например, Депрессия изменила характер фискальной «политики» музеев, в то время как забастовка художников в 1970-х годах не имела никаких долгосрочных последствий.

Более того, автор заглядывает в будущее и размышляет над тем, с какими еще кризисами может столкнуться человечество, и сохранят ли музеи за собой ведущую роль в человеческой жизни.

Если они продолжат демонстрировать стойкость, быть может даже через несколько столетий наши потомки буду тих посещать, убежден Редмен.

Эти три произведения «пандемического» искусства являются примером общего парадокса: несмотря на беспрецедентную скорость наблюдаемых изменений, некоторые вещи остались неизменными.

С одной стороны, покупка книг, запись музыки и посещение выставок теперь перешли в цифровой мир – все это можно делать через интернет, что еще несколько лет назад казалось фантастикой.

С другой стороны, жажда созидания, потребления и памяти сейчас настолько сильна, что творчество способно «переварить» любой катаклизм, даже неслыханных масштабов.