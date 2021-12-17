Как избавиться от храпа на всю ночь за 10 минут – эффективный и простой способ

Знаете ли вы, что причиной храпа, как правило, является отёк корня языка, что в свою очередь позволяет почти однозначно говорить о том, что возникли сложности в работе печени, но только восстановив хорошую работу печени можно избавиться от храпа навсегда, пишет NNS со ссылкой на damys.

Печенью мы займемся потом, а сейчас оперативно избавимся от храпа. Банальным разминанием корня языка, его еще называют логопедическим массажем, можно на время избавиться от храпа (не забудьте использовать стерильные перчатки или хорошенько помойте руки).

Что нужно делать:

— Откройте рот — Слегка высуньте язык — Сделайте примерно то, что делал доктор на осмотре деревянной палочкой, только своим указательными пальцем — засуньте палец в рот, достаньте корень языка (это то, с чего начинается язык — глубоко во рту) — Круговыми массирующими движениями придавливайте его вниз (в сторону подбородка) — Так же можно подбираться к нему с боков и аккуратно давить в противоположную сторону.

Принцип простой — при отеке корня языка, когда вы массируете, будет немного больно (регулируйте силу надавливания до комфортного уровня — легкой боли). Нужно просто продолжать массаж до того момента пока боль не пройдёт. Как проходит — усиливайте давление до появления снова лёгкой боли. Повторять, пока не будет никакой боли.

Вуаля! Теперь можете смело ложиться спать и не раздражать близких своим храпом.

Внимание! Если вы прямо сейчас полезли пальцами в рот, начали пробовать и с вами случился конфуз, под названием «рвотный рефлекс», то без паники, мы вас не бросим и сейчас расскажем, что делать.

Инструкция:

Возьмите зубную щетку и водите ею по вашему языку от кончика и до его корня . Таким образом, определите то место, при воздействии на которое у вас начинается рвотный рефлекс. Зубной щеткой массажируйте то место, которое прилегает к определенной вами точке. Но не пытайтесь продвинуться глубже. Массаж можно делать во время вечерней чистки зубов или специально, в удобное для вас время. Продолжайте его на протяжении десяти секунд. Это очень неприятная, но необходимая процедура, которая поможет вам снизить чувствительность. Вы заметите, что через несколько дней выполнения процедуры рвотный рефлекс проявляется уже не так активно. Продолжайте выполнять упражнение, по возможности увеличивая время массажа. Увеличьте ту зону на языке, на которую вы воздействуете зубной щеткой. Когда вы перестанете ощущать позывы рвотного рефлекса при обработке первичной зоны, продвиньтесь немного вглубь. И теперь для вас главное — разрабатывать эту зону. Не нужно сдвигаться очень далеко. Для постепенного снижения рефлекса достаточно углублять проведение массажа примерно на половину сантиметра. После преодоления этого барьера начинайте массаж следующей зоны, расположенной еще глубже, на 0,5–1 сантиметр. Если вы перестанете после проведения процедур испытывать рвотный рефлекс во время чистки зубов, осмотра горла с помощью шпателя в кабинете врача, при приеме таблеток – вы справились с задачей. Учтите, что достижение желаемого результата не произойдет быстро. Вам может понадобиться около месяца, чтобы добиться снижения рвотного рефлекса . Не прекращайте тренировки ни на один день. Впрочем ради такого дела можно и постараться. В случае если после того, как вы прекратили выполнение упражнений, подавив свой рвотный рефлекс, он вернулся обратно, повторите курс массажей.

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