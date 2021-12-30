Традиционные новогодние фрукты – как выбрать вкусные мандарины

Мандарины традиционно являются одним из основных составляющих праздничных подарков на Новый год и Рождество. Но не все фрукты одинаково полезны и вкусны. Поэтому их нужно уметь правильно выбирать

В первую очередь, подойдя в магазине или на рынке к прилавкам с ящиками мандаринов, обратите внимание на внешний вид цитрусовых. Кожа фруктов должна быть равномерно окрашенной, ровной, без малейших намеков на гниль и повреждение. Если часть мандаринов в ящике начали гнить или у них появился неприятный запах, то остальные тоже скоро испортятся, поэтому покупать их не стоит. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Стоит отметить, что мандарины не предназначены для долгосрочного хранения. Однако потребители вынуждены покупать цитрусы заранее, чтобы в канун Нового года заниматься подготовкой к празднованию, а не бегать по магазинам.

Если вы приобрели мандарины за несколько дней до праздников, протрите их салфеткой, смоченной в растительном масле,. Затем положите их на нижнюю полку холодильника, предназначенную для хранения фруктов. Так вы сможете продлить срок хранения фруктов не менее чем на неделю.

Принесенные из магазина мандарины нельзя хранить в полиэтиленовом пакете. Лучше сразу переложить в сетку. Листья, если они есть, выбрасывать не стоит, благодаря ним фрукты дольше будут оставаться свежими.

Перед тем как положить мандарины в подарочные пакеты или фруктовницу, вымойте каждый плод теплой водой с добавлением пищевой соды или мыла. Это позволит смыть химические вещества, которыми покрывают мандарины для продления срока хранения.

Из-за обработки цитрусов химикатами, кожицу лучше выбрасывать, цедра таких фруктов часто ядовита и не пригодна для употребления в пищу.

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