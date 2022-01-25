ТОП-5 опасных продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Не всякий вкусный и привычный нам завтрак полезен здоровью. Ученые назвали ТОП-5 опасных продуктов. Они не лучшим образом влияют на организм, если принимать их во время завтрака

От того, как мы начинаем новый день и что едим на завтрак, зависит не только настроение, но и здоровье. Это недавно доказали японские учёные. В результате долгих исследований они обнаружили, что некоторые продукты и блюда опасны для завтрака. Они способны не просто испортить фигуру, но и укоротить жизнь. Об этом сообщает NNS.

Вот ТОП-5 опасных продуктов, которые лучше не есть на завтрак

Овсяная каша

Мы привыкли думать, что она очень полезна для здоровья взрослых и детей. И это действительно так. Но только в том случае, если зерна овса предварительно замочили в воде на 4 часа, а затем один час варили на медленном огне. Любимые многими хлопья быстрого приготовления, особой пищевой ценности не несут.

Йогурт

Говоря откровенно, этот продукт не несет особого вреда, но и пользы от покупного молочного продукта, вы не дождетесь. Другое дело, если йогурт натуральный и приготовленный на собственной кухне в специальном устройстве.

Кофе

Если этот напиток составляет большую часть завтрака и дополняет его в лучшем случае мини-бутерброд, то лучше отказаться от такого перекуса. Запомните: если ваш день начинается не со стакана воды, а именно с чашки кофе (пусть даже самого дорогого), ваше здоровье подвергается серьезной опасности. Ученые доказали, что кофеин способствует усиленной выработке соляной кислоты в желудке. Она, в свою очередь, замедляет работу пищеварительной системы.

Свежий апельсиновый сок

Врачи установили, что у людей, любящих начинать свой день со стакана апельсинового сока, значительно повышается риск заболеть сахарным диабетом. Все потому, что содержащийся в напитке сахар всасывается в кровь почти мгновенно и поднимает уровень глюкозы. Из-за этого происходит выброс инсулина, плохо отражающийся на работе поджелудочной железы.

Сырники, творожные запеканки

Это слишком тяжелая пища для желудка, который только начинает свою работу. Ведь в этих блюдах есть не только много полезного сыра. Они также содержат муку, яйца, сахар и масло, в котором собственно сырники и жарились. Такие вкусности диетологи рекомендуют есть в обед или на полдник.

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