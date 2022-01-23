Рисовая крупа очень популярный продукт. Из нее варят кашу, добавляют в супы и салаты. Из нее готовят запеканки и десерты. Для этого нужно знать секреты приготовления рассыпчатого риса

.Чтобы готовое блюдо получилось вкусным, необходимо уметь варить рассыпчатый рис. Для изысканного вкуса в процессе варки добавляют специи. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Есть две основные формулы, которые позволяют приготовить вязкий и рассыпчатый рис. В первом случае крупу следует промыть, залить водой и отправить вариться. Чтобы рис получился рассыпчатым, его необходимо тщательно промыть, замочить на несколько часов в воде, затем промыть снова и поставить на плиту.

Для приготовления рассыпчатого риса следует предварительно подготовленную крупу залить водой. Правильные пропорции: 1 часть сухого продукта и 2 части жидкости. Пропаренный рис для получения рассыпчатой ​​каши варят в воде в соотношении: 1 часть риса на 1,25 части жидкости.

Во время варки в кастрюлю с рисом можно добавить специи, чтобы готовая каша приобрела аппетитный аромат. С рисом гармонируют: карри, кардамон, шафран, зира, тмин, гвоздика, цедра цитрусовых и корица. Исходя из вкусовых предпочтений, к рису можно добавить и другие специи.

После того как вода в кастрюле с рисом вскипела, огонь следует убавить до среднего и варить 7-10 минут под крышкой. Затем выключите плиту, оставьте на 20 минут. Открывать крышку в это время нельзя, в противном случае рис останется сырым внутри.

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