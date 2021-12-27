Во всех смартфонах есть полезная функция, которая поможет ускорить зарядку смартфона

Если в стандартном режиме на полный заряд батареи обычно тратится от 3 до 10 часов в зависимости от блока питания, то при одном условии зарядить смартфон можно гораздо быстрее. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Достаточно на своем девайсе включить функцию режим полета. Секрет в том, что когда телефон находится в своем стандартном режиме, он постоянно пытается связаться с мобильными башнями и определить ваше местонахождение.

Модуль GPS, безусловно, можно обесточить, тем самым снизив загруженность на аккумулятор. Но геолокация восстановится через мобильную сеть вместо спутников. При ухудшении качества связи затраты энергии возрастут еще больше.

В режиме полета любой смартфон, даже кнопочный, заряжается в разы быстрее – на 1,5%, 10% или 20%, в зависимости от модели.

Время заряда смартфона зависит от нескольких факторов:

состояние аккумуляторной батареи;

емкости аккумулятора смартфона;

показатель энергоснабжения радиомодулей (он не всегда идентичен даже тому же мобильному устройству).

В среднем авиарежим поможет сэкономить до 10-15 минут времени заряда, что также существенно. Конечно, режим полета сокращает время зарядки только в том случае, если вы не щелкаете на смартфоне во время зарядки.

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