От какого вируса не спасает антисептик?

С появлением коронавируса антисептик стал постоянной составляющей нашей жизни. Он позволяет дезинфицировать руки и минимизировать риск заражения COVID-19. Но есть одна инфекция, которую не убивает спиртовой раствор

Речь идет о норовирусе, который вызывает острую кишечную инфекцию. Его труднее вывести с поверхности рук, если был контакт с вирусом. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что дезинфицирующее средство для рук часто не в состоянии удалить все частицы с кожи. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Новости Ю.

В то же время они говорят, что теплая вода с мылом и тщательное мытье в течение как минимум 20 секунд – это лучший способ оградить себя от норовируса.

Впрочем, указывается, что антисептик следует использовать во время пребывания на улице, чтобы обезопасить себя и других от COVID, гриппа и простуды.

“Норовирус был на низшем уровне, чем обычно. В течение пандемии он с меньшей скоростью распространялся между людьми в обществе, но поскольку ограничения ослабли, мы наблюдаем увеличение случаев во всех возрастных группах. Как и в случае с коронавирусом, мытье рук очень важно , чтобы помочь остановить распространение этой ошибки. Но помните, что в отличие от COVID-19 спиртовые гели не убивают норовирус, поэтому мыло и теплая вода лучше всего подходят”, – сказала врач Лесли Ларкин из отдела желудочно-кишечных патогенов UKHSA.

Издание предупреждает, что норовирус в этом году может поражать сильнее, поскольку иммунная система не сталкивалась с ним в течение двух лет. Большинство заражений норовирусом происходит при контакте с инфицированными людьми или загрязненными поверхностями, или при употреблении зараженной пищи и воды.

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