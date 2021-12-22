Мы привыкли к тому, что фруктовые соки полезны. Особенно детям. Есть даже специальные заводы, где производят соки для детей. Но так ли это?

Знаменитый педиатр Евгений Комаровский в очередной раз разбивает сложившийся стереотип –детям фруктовые соки не нужны. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты Здоровье

– Я вас удивлю, – заинтриговал доктор Комаровский . – Но детям не нужно давать фруктовые соки.

Он объяснил, что сок – это просто очень сладкая вода, в которой растворен витамин С. Безусловно, витамин С нужен и полезен, но все самое ценное для детского организма содержится в мякоти фруктов. И когда из плода выжимают сок, то полезности не попадают в него.

– Обращаю внимание на то, что фруктовый сок – это концентрат углеводов и сахаров, – подчеркнул Комаровский. – В настоящее время в рекомендациях диетологов всего мира почти отсутствуют советы давать детям соки.

Да, это удобно и вкусно, и дети предпочитают пить сок, а не грызть яблоки. Но врач настоятельно рекомендует при любой возможности заменять фруктовые соки цельными фруктами.

А как же малыши, которые еще не могут грызть яблоки?

– Здесь я советую давать ребенку фруктовое пюре, – ответил педиатр.

Исключение!

– Сок, да еще разбавленный водой, нужно давать детям, когда они болеют острыми респираторными заболеваниями с высокой температурой, – советует Комаровский.

– Вот в этом случае яблочный сок будет лучше любой капельницы.

Запомнили? Только в случаях патологической потери жидкости при высокой температуре и инфекционном заболевании. А здоровые дети и их родители должны грызть яблоки.

Согласно исследованиям ученых Пенсильванского университета в США, если половину тарелки, предназначенной для ребенка, заполнить овощами и фруктами, это реально поможет сделать его питание более полезным и здоровым.

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