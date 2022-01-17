Необычные продукты, которые полезны для похудения

Для похудения необязательно заниматься спортом и всегда употреблять только полезную еду. Какие необычные продукты помогут избавиться от лишнего веса

На сайте Al Arabiya эксперты перечислили продукты, которые следует есть, чтобы снизить аппетит и сбросить вес. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Голос.ua.

Согласно исследованию, попкорн быстро утоляет голод. Употребление жареного нута помогает в снижении веса. Согласно результатам исследования, люди, которые ели 4 раза в неделю, сбросили вес на 2,5 фута больше за 8 недель, чем те, которые этого не делали.

От висцерального жира поможет избавиться авокадо. Авторы пишут, что яблоки также способствуют похудению. Фрукт содержит много пищевых волокон и антиоксидантов, сжигающих жир. Для того чтобы похудеть, эксперты порекомендовали есть яблоки ежедневно в течение 4-12 недель.

Яйца содержат белок, лечащий метаболический синдром и ожирение. Прием сыра перед сном оказывает положительное влияние на метаболизм, качество мышц и общее самочувствие. Обезжиренный йогурт также часто используется для снижения веса.

Сельдерей, огурец, красный перец, морковь содержат мало калорий и много воды. Употребление этих продуктов уменьшит чувство голода.

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