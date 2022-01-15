Проблема лишнего веса очень актуальна в мире. Есть разные диеты для похудения. Но обычно они не работают. Основой поддержания здоровья и красоты является водный баланс. Эксперты назвали самый лучший напиток для сохранения молодости

Правильное питание – один из самых лучших способов сохранить молодость. Однако иногда при добавлении отдельного списка полезных продуктов можно забыть стандартные, которые раньше мы принимали постоянно. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 5.ua.

Соблюдение водного баланса очень важно для здоровья организма. Чаще всего причиной появления морщин или сухости кожи является недостаточное потребление чистой воды. Но в этом случае речь идет не о ней.

Специалисты советуют обратить внимание на чаи. Однако диетологи расходятся во мнениях по поводу пользы или вреда этих напитков. Некоторые вообще считают, что чаи никак не отражаются на человеческом здоровье и нужны только для атмосферы и согревания человека.

На самом деле, это не так, если рассматривать отдельный вид чая. Речь идет об обычном зеленом чае. Он содержит в себе немало полезных свойств. Среди них, и антивозрастной эффект.

Известно, что зеленый чай может подбодрить человека. Он также может выступать как прекрасное умиротворяющее. Но есть и другие волшебные свойства напитка.

Зеленый чай хорошо влияет на мозг человека. Он способствует снижению уровня холестерина в организме, а также мешает образованию факторов, провоцирующих рак.

“Когда дело доходит до свойств против старения, зеленый чай не имеет себе равных. Он содержит антиоксидант, который называется эпигалокатехин галлат, или EGCG, который эффективен для омоложения отмирающих клеток кожи”, – рассказал диетолог Майкл Гаррико.

Вместе с этим, напиток содержит много витаминов В и Е. Именно они придают коже здоровый вид и упругость.

Диетолог Триста Бест подтверждает мнение предыдущего эксперта и отмечает, что зеленый чай обязателен в ежедневном рационе человека, который хочет сохранить свою молодость:

“Зеленый чай насыщен антиоксидантами, которые имеют большую пользу для здоровья, предотвращая болезни, уменьшая воспаление и даже потенциально предотвращая рак. Уже этот факт делает зеленый чай прекрасным напитком для ежедневного употребления для здоровья и долголетия” “Эти антиоксиданты действуют в организме, предотвращая и уменьшая повреждения клеток от токсинов и свободных радикалов, которые могут вызвать значительное замедление метаболизма”. Диетолог Джулиана Тамайо уверяет, что зеленый чай “действует как стимулятор и имеет нейропротекторные вещества, которые могут предотвратить когнитивные повреждения”. Он также предотвращает появление дегенеративных заболеваний, возникающих со старением.

Заметьте, что увлекаться зеленым чаем нельзя!

Дело в том, что этот напиток включает в себя большое количество кофеина. Поэтому употреблять его в больших дозах (более 8 чашек в день) может быть опасно для здоровья.

От чрезмерного употребления зеленого чая могут возникнуть такие проблемы, как:

головная боль;

нервозность;

проблемы со сном;

рвота;

диарея;

раздражительность;

нерегулярное сердцебиение;

дрожь;

изжога;

головокружение;

звон в ушах;

судороги;

спутанность сознания.

“Зеленый чай также содержит химическое вещество, которое при употреблении в большом количестве связано с поражением печени”, – отмечают эксперты.

Специалисты рекомендуют соблюдать нормы в 3-4 чашки в день.

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