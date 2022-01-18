В эту среду, 19 января, православные в Украине и других странах празднуют Крещение Господне. Люди в этот день ныряют в прорубь. Однако не все осознают, что ныряние в ледяную воду может обернуться негативными последствиями для здоровья

Некоторым людям категорически запрещено погружаться в прорубь. Это граждане с хроническими заболеваниями или после употребления спиртного. Также не рекомендуют внезапно привлекать к такой традиции и детей. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Как купаться на Крещение, чтобы не простудиться

Врачи рекомендуют погружаться в ледяную воду тем, кто делает это систематически и понемногу, то есть закаляется. Чтобы это было максимально безопасно, нужно:

купаться в специально отведенных водоемах;

заходить в воду медленно;

не нырять вниз головой.

“Голову вообще желательно не мочить, ведь на улице холодно и это может привести к спазму сосудов головного мозга”, – объяснила врач-терапевт Первого территориального медицинского объединения города Львова Соломия Лукач.

На Крещение категорически нельзя нырять в ледяную воду людям, имеющим:

сердечно-сосудистые заболевания;

частые колебания артериального давления (в частности, артериальную гипертензию);

минимальные проявления вирусной инфекции;

другие патологии.

Медик подчеркнула, что перед погружением в прорубь не рекомендуется употреблять спиртные напитки. Ведь это провоцирует расширение сосудов, что приводит к более быстрому переохлаждению.

В воде советуют находиться как можно меньше времени – не более одной минуты.

“Когда выходите из воды, надо обтереться сухим полотенцем и одеться в сухие вещи. Также желательно иметь с собой горячие напитки, чтобы сразу согреться”, – рассказала терапевт.

Можно ли погружаться в прорубь детям

Можно, однако, медики считают, что для малышей это нецелесообразно – из-за риска возникновения заболеваний, а также их осложнений. Особенно не рекомендовано детям, имеющим хронические или сопутствующие недуги.

Если же родители намерены приучить ребенка к крещенским купаниям, то перед этим обязательно должны посоветоваться с педиатром.

“Окунаться детям можно с 10 лет, а подготовка должна проходить примерно с полутора лет”, – отметила врач-педиатр Первого территориального медицинского объединения города Львова Оксана Романив.

По ее словам, для этого родители еще с детства должны приучать ребенка, периодически обливая его ручки и ножки ледяной водой, позволять принимать контрастный душ, купаться в реке, море и летом ходить босяком по траве.

Если планируете погрузиться с ребенком в прорубь, позаботьтесь о том, чтобы он был сыт, а одежда – удобна для быстрого переодевания. Стоит взять для малышей большое теплое полотенце, а еще коврик, чтобы встать, выйдя из водоема.

“Погружение должно быть непродолжительным, несколько секунд. Очень важно потом ребенка согреть, в том числе и теплым чаем”, – подытожила специалист.

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