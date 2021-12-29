Какие овощи лучше есть сырыми, чтобы усвоить максимум витаминов

Эксперт по питанию рассказала, какие овощи лучше есть сырыми, так как при обработке они могут потерять свою пищевую ценность.

Об этом рассказала доктор Люсия Гарсиа из США. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина.

По словам медика, потребление сырых овощей поможет организму полностью усвоить питательные вещества, особенно разные витамины.

Овощи теряют часть пользы при нагревании, особенно когда они готовятся в воде.

Что происходит с овощами при обработке?

Так, недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Food Science, показало, что потеря витаминов после приготовления составляет примерно от 10% до 25%.

Например, после варки витамин C теряется примерно на 20%, витамин B1 – на 25%, витамин A и витамин E – примерно на 10%.

Кроме того, тиамин рибофлавин, витамин В6, витамин В12, ферменты, ниацин, фолиевая кислота и т.п. также имеют разную степень потери.

“Долгое время приготовления, более высокая температура и больше воды приведут к потере овощами большего количества питательных веществ”, – говорит доктор Гарсиа.

Какие овощи можно спокойно есть сырыми?

В списке есть такие, которые и так употребляем необработанными, а есть и необычные для нас в сыром виде. Это:

салат,

белая редька,

помидоры,

огурцы,

броколы,

перец чили,

сладкий перец,

стручковая фасоль,

горох,

лук,

лук-порей,

сладкий картофель,

сельдерей,

морковь,

проростки фасоли,

капуста,

баклажан,

имбирь,

чеснок,

бобы,

цветная капуста,

свекла.

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