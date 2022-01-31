Какие часто употребляемые напитки могут навредить человеку

Известно, что жидкость очень важна для человеческого организма. Ее недостаток может привести к разным расстройствам и даже заболеваниям. Однако есть напитки, которые могут навредить человеку

Конечно, лучше пить чистую воду. Однако когда хочется чего-нибудь еще, мы выбираем чай или кофе, сок или минералку. Как оказалось, часто употребляемые напитки не только не имеют никакой пользы, но и могут навредить. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте wworld.com.ua

Диетическая газировка

Многие любители колы и других сладких газированных напитков осознают, что их «диетические» версии не очень полезны для здоровья. Многочисленные исследования показывают, что лишенные калорий сладкие напитки не влияют на здоровье.

К примеру, масштабное исследование ученых из института Миннесоты показало, что частое употребление диетических газированных напитков увеличивает склонность к развитию метаболического синдрома. Другими словами – к понижению чувствительности к инсулину, склонности организма к скоплению висцерального жира (ожирение внутренних органов), может повыситься кровяное давление. Другое обширное исследование, проведенное медиками из Техасского университета, показало, что потребление диетических газированных напитков напрямую связано с заболеваниями почек и развитием рефлюкса, признаком которого является изжога.

Холодный чай в бутылке

Безусловно, чай очень полезен для здоровья. Особенно если он листовой, а не из пакетиков, желательно зелёный, без добавления сахара. Он богат антиоксидантами, повышает иммунитет. И даже, как свидетельствуют некоторые исследования, может предотвратить рак. Однако с этим целебным напитком ничего общего не имеют так называемые холодные чаи, которые продаются в супермаркетах в пластиковых бутылках или жестянках. По своему составу они больше похожи на сладкую слабогазированную воду. Кстати, во многих таких «чаях» используют не сахар, а подсластители, что намного вреднее.

Фруктовые соки

Вы спросите: что плохого может быть в натуральном сок? Действительно, соки содержат несколько витаминов и минералов. Однако в них нет клетчатки, помогающей организму усваивать фруктозу. К тому же некоторые фрукты настолько сладки, что их соки способны влиять на организм, как сладкая газировка. И тот факт, что в соках содержится больше витаминов, чем в газировке, не очень радует, говорят исследователи. Другими словами, съесть свежий фрукт гораздо полезнее, чем выпить сок.

Энергетические напитки

С одной стороны многие современные энергетики содержат полезный кофеин и множество полезных ингредиентов. Например, витамины, гуарано и т.д. Кроме того, дозы кофеина в энергетиках бывают просто ужасающими. Одна часть энергетического напитка может содержать эквивалент кофеина в 5-6 чашках кофе. А еще большинство энергетических напитков содержат подсластители. Чаще это синтетические заменители сахара. Получая кратковременный энергетический всплеск, вы одновременно наносите удар по работе сердечно-сосудистой системы, пищеварения и т.д.

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