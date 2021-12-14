Плата за электроэнергию уже сейчас составляет немалую часть коммунальных платежей украинцев. Чтобы сэкономить, некоторые бытовые приборы следует обязательно выключать из розетки

Со следующего года тарифы на электроэнергию могут вырасти вдвое. Тогда вопрос сокращения расходов на оплату электричества станет еще острее. Тем временем, сократить эти расходы можно, не отказываясь от использования многочисленных электроприборов, которые есть в каждом доме. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Надо просто приучиться вовремя их отключать. Оказывается, даже в спящем состоянии эти приборы способны поглощать много энергии.

Телевизор

Не ложитесь спать, когда у вас остается включенным телевизор. Вероятнее всего, вы заснете уже через пару минут, а он будет работать и будет поглощать электричество до утра. Однако, если даже вы отключите телевизор при помощи пульта, он все равно будет поглощать энергию, только в меньшем количестве. Итак, чтобы отключить его от потребления полностью, эксперты советуют его полностью выключать.

Компьютер

Компьютеры, которые вы оставляете в режиме ожидания также поглощают много энергии. По подсчетам специалистов, компьютер в режиме ожидания обходится в 720 гривен в год дороже, чем тот, который вы переводите в режим сна или вообще выключен.

Ноутбук, телефон и планшет

Многие владельцы этих приборов оставляют их включенными, даже тогда, когда они заряжены на 100%. Этого делать не следует, ведь зарядные устройства одинаково расходуют электроэнергию из сети. Поэтому сразу после зарядки их следует отключать.

ТВ-тюнеры и телевизионные приставки

Если выключать их из сети, когда вы ими не пользуетесь, можно сэкономить около 680 гривен в год. Чтобы они не потребляли лишней, специалисты рекомендуют выключать их из сети, как и телевизор.

Игровые приставки

Игровыми приставками преимущественно пользуются дети. Кстати, эти приборы очень энергоемки: даже в режиме ожидания они поглощают немало электричества, что повышает плату за электроэнергию примерно на 1300 гривен на год. Поэтому детей стоит приучать к тому, что их нужно отключать сразу после завершения игры.

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