Как скрыть дату рождения в мессенджере Viber?

Viber напоминает абонентам в списке контактов на смартфоне о ваших днях рождения. Эта опция появилась после того, как мессенджер стал запрашивать дату рождения у пользователей при регистрации

Эту функцию можно выключить. Информация о дате рождения синхронизируется со списком контактов на смартфоне и напоминает людям, которые в этом списке, что нужно поздравить с днем ​​рождения конкретного абонента Viber. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Не все пользователи хотят, чтобы люди из списка контактов знали число, месяц и год их рождения. Скрыть дату рождения в Viber возможно просто не все об этом знают.

Скрыть дату рождения в Viber можно с помощью редактирования раздела, который сообщает контакты о дне рождения пользователя.

Чтобы отключить функцию отображения даты рождения, необходимо:

Открыть программу Viber, внизу экрана щелкаем на “Еще”, затем в новом диалоговом окне нажимаем “Настройки”;

Потом выберите пункт “Конфиденциальность” – “Показать вашу дату рождения” и убираем галочку из этой функции. Если закрыть диалоговое окно, дата рождения не будет отображаться в аккаунте владельца мобильного телефона.

Если пользователь снова захочет открыть дату рождения для других пользователей, то снова нужно выполнить вышеуказанный алгоритм.

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