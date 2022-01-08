Как сделать кровь менее густой без таблеток?

Существуют признаки, по которым можно понять, что кровь густая. Но, чтобы точно об этом узнать, лучше произвести общий анализ крови и коагулограмму. Есть эффективные способы сделать кровь менее густой

Проблема тромбоза в пандемию коронавируса очень актуальна. Тромбы вызывают инфаркты и инсульты и могут стать причиной смерти. Как разобраться, можно ли избежать тромбоза и сделать кровь менее густой без лекарства? Об этом NNS узнал из сообщения на сайте GreenPost.

Зачем появляется тромб?

Тромб избавляет нас от потери крови. Без него кровь из раны просто вытекла бы. Но этот процесс имеет обратную сторону. Основная причина возникновения тромбов — застой крови, возникающий из-за травмы или сидящего (стоячего) образа жизни. Застой может быть вызван сердечной недостаточностью.

Что сгущает кровь?

Продукты. Все соленое; жирное мясо; сало; сливочное масло; сливки; сыры; субпродукты; бананы; грецкие орехи; белый хлеб. Потребление этих продуктов следует ограничивать. Особенно нужно соблюдать осторожность с фаст-фудом, в нем много сахаров и очень много некачественных жиров.

Курение. Под действием никотина нарушается кровообращение, происходит спазм сосудов, в сосудах образуются бляшки, меняется вязкость крови, что приводит к образованию тромбов.

Лекарство. Отрицательно влияет на состав крови длительный прием лекарства: мочегонные средства, гормоны, оральные контрацептивы.

В группу риска входят беременные, люди с ожирением, пациенты с сахарным диабетом, сердечники, курильщики, женщины, принимающие оральные контрацептивы.

Как понять, что у вас густая кровь?

На вид крови нельзя сказать, густа она или нет. Это можно определить только посредством общего анализа крови (ОАК) и коагулограммы.

Однако есть определенные признаки густой крови:

сухость во рту;

быстрая утомляемость;

частая сонливость;

рассеянность;

слабость;

депрессивное состояние;

артериальная гипертензия;

головная боль;

тяжесть в ногах;

постоянно холодные ноги и руки;

онемение и покалывание;

узелки на венах.

Обычно врач выписывает антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь. Самостоятельно их принимать нельзя – может возникнуть внутреннее кровотечение.

Как разжижать кровь без лекарств?

Вода. Элементарное и действенное средство. 2 л воды в сутки спасут положение, если нет противопоказаний. Иногда можно услышать, что «я и так много пью», но речь может идти о чае, кофе и даже супе. Но нужна чистая вода комнатной температуры, остальные не считаются.

Еда. Способствуют разжижению крови: имбирь, корица, сельдерей, чеснок, лук, свекла, огурцы, помидоры, семена, кешью, миндаль, шоколад (горький), какао, вишня, клубника, цитрусовые, яблоки и т.д.

Физические нагрузки. Достаточно больше ходить в умеренном темпе. Все виды кардионагрузок будут хороши.

Отказ от вредных привычек.

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