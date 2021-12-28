Патрульная полиция дала советы, как обезопасить жилье от воров во время новогодних, рождественских праздников и зимних каникул.

Как передает Укринформ, в сообщении патрульной полиции в Фейсбуке говорится: «Период праздников является самым благоприятным для квартирных воров. Чтобы впечатления от празднований не были испорчены, обязательно позаботьтесь о безопасности своих домов”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Диалоги

Чтобы обезопасить свое жилье от воров в полиции советуют:

не сообщайте в соцсетях о времени и месте будущего отдыха;

позаботьтесь об установке надежных замков, а по возможности — сигнализации. Имитация такой сигнализации также может отпугнуть воров;

не оставляйте открытые окна, форточки и балконные двери. Закрывайте шторы;

в любом случае не оставляйте ключи от двери в общеизвестных местах: под ковриком у двери, в почтовом ящике, в автомобиле и т.д.;

в течение непродолжительного отсутствия можно оставить свет или установить таймер на его включение;

если планируете длительный отпуск, попросите кого-нибудь из родственников наведываться в вашу квартиру несколько раз в неделю, а вечером периодически включать свет;

предупредите соседей, которым доверяете, чтобы забирали рекламные листовки из двери и следили за подозрительной активностью;

не храните дома ценные вещи, а если они есть, то не рассказывайте о них кому- либо, а для документов лучше приобретите сейф.

Также в полиции призывали быть хорошими соседями: если заметили подозрительных лиц или подозрительную активность у жилья соседей или у них, сообщайте на 102.

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