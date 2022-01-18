Электромагнитное излучение от смартфонов вредно для организма человека. Учеными этот факт пока не доказан, но многие люди серьезно относятся к тому, насколько вредны их гаджеты

Как выяснилось, некоторые модели смартфонов более опасны, чем другие. Желающие подстраховаться могут избегать покупки приведенных ниже устройств. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Немецкие ученые обнародовали список моделей смартфонов, имеющих самый высокий уровень излучения (SAR). Первое место в рейтинге заняли мобильные телефоны Motorola Edge. На втором месте разместился смартфон Axon 11 5G от ZTE. На третьем месте среди лидеров по излучению – смартфон OnePlus 6T.

В ТОП-5 вошли Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3L, Oppo Reno 5G, Sony Xperia XZ1.

По своим характеристикам эти модели смартфонов имеют самый высокий уровень SAR. Ранее в рейтинг входили также iPhone 7 и 8. Тем не менее, новые модели iPhone имеют более низкий уровень SAR и не считаются такими радиоактивными.

Согласно немецкому стандарту Der Blaue Engel, сертифицированные в Германии могут быть гаджеты, мощность SAR которых не превышает 0,60 Вт на 1 кг. Включенные в список гаджеты имеют вдвое больший уровень излучения.

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