Чем полезны сухофрукты для организма человека

Сухофрукты содержат множество лечебных элементов. Они помогают заменить медицинские препараты и целые витаминные комплексы.

Сухофрукты – это высушенные фрукты или ягоды. Сушатся естественным путем (например, на солнце) или промышленными методами.

Сухофрукты богаты витаминами А, С, комплексом витамина В и минеральными элементами. Содержат около 250 ккал и 1,5-5 г белка на 100 г. Они имеют длительный срок хранения и не требуют хранения в холодном месте. В этом — одно из их главных преимуществ, и в этом отношении они являются удобной альтернативой свежим фруктам (особенно во время неурожайного сезона).

Различные виды сухофруктов содержат разные полезные элементы. Очень полезно знать, при каких расстройствах следует съесть несколько сушеных фруктов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Чернослив полезен при расстройствах кишок, снимает вздутие живота. Кроме того, сухофрукт нормализует артериальное давление и очень эффективен для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Финики – вкусный и полезный заменитель сахара в рационе, который улучшает работу ЖКТ, укрепляет иммунитет, нормализует настроение.

Сушеный мандарин способствует быстрому восстановлению ослабленного организма после болезни, активизирует обмен веществ, делает сосуды более эластичными, полезен при застоях крови и лимфы, а также при склонности к отекам.

Сушеный лимон – мощный природный антисептик, ускоряющий выздоровление при ОРВИ и гриппе. Высушенные дольки лимона снимают воспаление в организме при атеросклерозе и мочекаменной болезни.

Курага способствует очищению кровеносных сосудов, снимает мышечное и эмоциональное напряжение, улучшает кровообращение в головном мозге, улучшает память.

Сушеный кизил полезен при сахарном диабете, ревматизме, малокровии, подагре и нарушении обмена веществ в организме.

Сушеный инжир эффективен в процессе лечения сухого кашля, стимулирует работу ЖКТ и аппетит, улучшает работу почек, сердечно-сосудистой системы.

Изюм – “лекарство” от нервозности и раздражительности. Сушеный виноград успокаивает нервную систему, улучшает обменные процессы в тканях организма, омолаживающее воздействие на кожу.

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