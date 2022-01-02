Безопасно ли использование микроволновых печей – МОЗ

Врачи Министерства здравоохранения развенчали миф том, вредно ли использование микроволновых печей для разогрева пищи. Они объяснили принцип действия и заверили, что в пище не скапливаются никакие вредные вещества.

Информация появилась на странице МОЗ в Facebook. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте novyny.live

МОЗ о мифе вреда микроволновых печей

“Принцип действия микроволновки достаточно прост: во время работы прибора внутри образуются радиоволны (частота2, 450 ГГц), приводящие в движение молекулы воды/сахара/жира, в результате чего еда нагревается”, – объяснили специалисты.

По словам экспертов, электромагнитное излучение не имеет ничего общего с радиацией и не влияет на качество продуктов.

“Электромагнитные волны микроволновки проходят через еду насквозь и затем гаснут. Они не накапливаются в продуктах, не оставляют частички на них и не разрушают структуру. Поэтому пища после микроволновки не содержит радиоактивных частиц”, – уточнили специалисты.

Минздрав подтвердил безопасность продуктов, разогретых в микроволновках. При этом важно учесть посуду, в которой разогревают продукты.

“Разогревать пищу в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для использования в микроволновках, все же не нужно – это может оказаться опасным. Не предназначенный для этого пластик при нагревании выделяет токсичные вещества, которые могут попасть в блюда”, – уточнили в МОЗ.

По словам специалистов, лучше использовать для этого стеклянную или керамическую посуду.

Какие соки из супермаркета безопасно употреблять

Этот фрукт поможет очистить вашу микроволновку в считанные минуты

Какие продукты могут способствовать сгущению крови