9 популярных косметических средств, которые могут нанести вред

Косметические средства и устройства очень популярны в повседневной жизни. Некоторыми из них мы пользуемся почти каждый день. Но не все они приносят пользу. 9 популярных косметических средств, которые не стоит покупать

Какие продукты могут навредить больше, чем принести пользу? Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Новости Ю.

Средства для очистки лица

Массажеры гуаша, силиконовые щетки и некоторые подобные устройства не всем подходят. Это связано с типом кожи и индивидуальными проблемами. Например, при розацеа, куперозе, герпесе на стадии обострения, акне и сыпи скребок гуаша для массажа лица не рекомендован.

Техника пользования также может привести к чрезмерной отслойке эпидермиса, что приводит к появлению угрей и повышает чувствительность кожи.

Альтернатива: Попробуйте мягкие химические эксфолианты с кислотами и ферментами, которые помогут вам удалить мертвые клетки, не очищая и не повреждая кожу. Но и с ними будьте осторожны. Выбирайте, внимательно читая инструкцию к средствам.

Витамин Е

Витамин Е считается мощным защитником от ультрафиолетового излучения и действия свободных радикалов. Но не всем можно наносить на кожу чистый витамин Е. Это касается тех, у кого жирная или подверженная акне кожа. Раствор витамина может закупорить поры и вызвать воспаление кожи.

Альтернатива: Чтобы получить пользу от него, вы можете употреблять богатые витамином Е продукты в умеренных количествах: капуста (лучше квашеная), красный болгарский перец, тыква, апельсины и авокадо.

Масло для лица

Эфирные масла для лица рекламируются как естественная альтернатива другим увлажняющим продуктам. Но, если выбрать не подходящее именно вашему типу кожи, можно навредить себе. Ежедневное нанесение эфирного масла на кожу иногда вызывает аллергические реакции. Кожа лица становится сухой, а иногда появляется аллергия, например крапивница.

Альтернатива: Что касается эфирных масел для лица, убедитесь, что вы подобрали именно то, что нужно вашему типу кожи.

Тканевые маски для лица

Большинство этих масок содержат синтетические компоненты. В частности пластиковые микроволокна, нейлон или полиэстер, и они пропитываются сыворотками из толстого силикона. Это значит, что в конечном счете вы можете нанести вредные ингредиенты прямо на кожу. Кроме того, листовые маски наносят вред окружающей среде.

Альтернатива: Используйте рецепты масок для кожи лица, которые можно самостоятельно сделать в домашних условиях, а ингредиенты для их создания вы найдете в холодильнике.

Тональный крем с SPF

Чтобы SPF в ваших тональных кремах принес пользу, нужно нанести на лицо толстый слой средства. К примеру, понадобится в 7 раз больше обычного количества тонального крема, чтобы получить защиту от солнца.

Альтернатива: Вместо тонального крема с SPF нанесите слой солнцезащитного крема с SPF 30 или более, а затем уже используйте тональный крем.

Сыворотки для ресниц

Хотя некоторые продукты для ресниц могут оказать положительное влияние на их рост, они также имеют много побочных эффектов: покраснение и зуд век, отек и раздражение в глазах, а также гиперпигментацию кожи.

Альтернатива: натуральные средства, такие как касторовое или оливковое масло и зеленый чай, могут помочь вам усилить рост ресниц в домашних условиях без неприятных последствий.

Термальная вода с экстрактами

Разбрызгивание термальной воды на лицо может ненадолго вызвать ощущение свежести, но впоследствии вы можете получить еще более обезвоженную кожу и сухость. Кроме того, такая вода нередко содержат растительные и цветочные экстракты, которые делают вашу кожу более чувствительной и вызывают раздражение, если вы будете продолжать пользоваться ими в течение длительного времени.

Альтернатива: Выберите термальную воду низкой минерализации, которая предназначена прежде всего для смягчения дермы и ее успокоения.

Гели для интимной гигиены

По мнению исследователей, использование гелей и средств интимной гигиены может резко повысить риск грибковых и бактериальных инфекций. Ароматические салфетки и дезодоранты содержат опасные химические вещества, которые не следует наносить на чувствительные участки тела. Они могут нарушить ваш естественный баланс и подвергнуть вас инфекции.

Альтернатива: Достаточно простого мыла и воды, чтобы сохранить чистоту и здоровье.

Высокий процент ниацинамида

Было доказано, что витамин B3 может оградить вас от повреждения солнцем, минимизировать мелкие морщинки, лечить акне, регулировать уровень жирности кожи и многое другое. Но следует обратить пристальное внимание на концентрацию, указанную на продукте. Больший процент не значит лучше. Напротив, это может вызвать раздражение и покраснение.

Альтернатива: выбирайте продукты, содержащие только 5% ниацинамида. Такая дозировка является оптимальной, а средства наиболее эффективны.

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