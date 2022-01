7 бытовых привычек из СССР, которые снова в тренде

Все новое – хорошо забытое старое. То, что изобрели наши бабушки лет 50 назад, снова актуально. 7 бытовых привычек СССР, которые снова вернулись

Люди придумывали разные лайфхаки не от хорошей жизни, а ради экономии. А мы в нашу эпоху всеобщего потребления стараемся жить более сознательно. Да и экономия тоже никому еще не мешала. NNS подготовил 7 привычек из нашего советского прошлого, которые снова вошли в моду.

Авоськи

Мы их называем экосумками или шоперами. Многоразовую сумку для продуктов можно купить практически в любом крупном (и не слишком) сетевом супермаркете. Свои шоперы предлагают модные бренды, и стоить эти самые авоськи могут очень недешево.

Купить многоразовую сумку следует по нескольким причинам. Во-первых, это, если говорить о высоком, уменьшит количество пластика на планете. Ведь частицы полимеров находят даже в нашей крови. Во-вторых, можно сэкономить на пакетах.

DIY-средства

Do It Yourself – то есть сделай сам. Раньше на средствах бытовой химии не то чтобы экономили, их просто купить было очень сложно. Поэтому виртуозно научились смешивать соду и перекись водорода, лимонной кислотой выводили пятна, а пол мыли солью. Затем начался бум промтоваров. Чудо-средства для уборки вдруг стали доступны. А сейчас хозяйки снова пытаются минимизировать количество бытовой химии и возвращаются к истокам. Тем более что смесь соды и уксуса чаще всего справляется с поставленными задачами ничуть не хуже распиаренных магазинных средств.

Пошив на заказ

Купить пальто или платье в советское время было не так просто. Во-первых, особо не за что, во-вторых, негде и нечего. С тканью дела были немного проще, поэтому шили по заказу или сами, или в ателье или у знакомых мастериц. Сейчас мы поступаем так же, но уже потому, что магазинная одежда в чем-то не устраивает – материал не тот, по фигуре не садится, или просто придумали идеальную модель, а производители одежды до такого еще не додумались.

Это касается не только одежды — по заказу делают мебель, шьют обувь, даже духи и кремы готовят. Наши мамы о таком могли только мечтать.

Закрутки на зиму

Когда-то это было жизненно необходимым. В настоящее время плоды из шести соток в промышленных масштабах заготавливают разве что жители сельских районов, в городе такой возможности просто нет. Но многие хозяйки тоже делают закрутки на зиму: покупают у дачников овощи, яблоки, ягоды, варят варенье и даже делятся рецептами экзотических джемов, например, из топинамбура или из апельсинов и манго. Ну, а что? По крайней мере, так ты точно знаешь, что ты ешь.

Домашняя еда

Когда только появилась возможность заказывать фастфуд на вынос или с доставкой, многие пользовались этим. Поесть вне дома было в новинку и даже считалось признаком какого-либо изобилия. Сейчас перекус в кафе или обед из полуфабрикатов — дело обычное. Настолько, что нормальная домашняя еда иногда кажется роскошью, ведь на нее часто нет ни времени, ни сил. Однако мода на здоровый образ жизни диктует свои условия: нужно правильно и качественно питаться. Приходится готовить.

Вторая жизнь старых вещей

Из любимой футболки можно сделать кучу всяких полезных штук – ту же авоську, например, или декоративную наволочку. Отжитые вещи при наличии сноровки и фантазии можно превратить в полезные и совершенно новые. Наши мамы тоже умели такое делать: брюки или пальто можно перелицевать, из старой юбки сшить детские брюки, из рубашки — платье для дочери. Однако они делали это, потому что не имели другого выхода. А мы так делаем, потому что это интересно, к тому же любой хенд-мейд сейчас в моде.

Рациональное использование продуктов

Очень много еды пропадает. Ее просто выбрасывают. Наши родители себе этого позволить не могли, в эпоху тотального дефицита не до жира. Все съедали до последней крошки. Любая хозяйка знала, как из одной курицы приготовить несколько блюд. Сейчас постепенно в нашу жизнь этот тренд возвращается: осознанное потребление входит в моду. И это не может не радовать — все больше людей понимают, что нельзя относиться к своей планете бездумно и потребительски, подобно детям, дорвавшимся до конфет.

