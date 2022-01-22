6 опасных привычек – чего нельзя делать сразу после еды

У каждого из нас много привычек, которые укоренились в нашем мозгу. Чего нельзя делать сразу после еды – 6 опасных привычек

Оказывается, на здоровье человека влияет не только то, что он ест, но и то, что он делает после еды. Наша пищеварительная система очень чувствительна, и к ней нужно относиться серьезно. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте hi.dn.ua

Что нельзя делать сразу после еды

1. Прогулки

Многие из нас считают, что после плотной еды полезно пойти прогуляться, но это не совсем так. Ходьба после еды может стать причиной кислотного рефлюкса и несварения желудка.

Пешая прогулка – это отличный способ потратить калории. Но врачи рекомендуют делать ее не раньше чем через 15-20 минут после еды.

2. Фрукты

Бытует мнение, что фрукты нужно есть как десерт сразу после еды. Но на самом деле это не так.

Фрукты, съеденные после основного приема пищи, сталкиваются с ней и начинают бродить и закисать. Это нарушает нормальный процесс пищеварения. Лучше есть их за час до еды или, по меньшей мере, через 2 часа после.

3.Чай

Врачи не советуют пить чай после еды, потому что он содержит кислоты, которые связывают

железо, не давая ему поглощаться. Когда мы запиваем еду этим напитком, мы не получаем нужное количество железа из блюд.

Вот почему идеальное время для чаепития наступает по крайней мере через час после еды.

4. Сон

Большинство из нас любит лечь спать сразу после еды, но эта привычка вредна. В положении лежа небольшое количество пищеварительных соков затекает обратно из желудка в пищевод.

Вот почему некоторые люди чувствуют изжогу, когда ложатся спать сразу после еды. Чтобы избежать этой проблемы, ложитесь спать не менее чем через два часа после еды.

5. Прием ванной комнаты

Купание в теплой воде усиливает приток крови к конечностям и всей поверхности тела. Соответственно, кровоток в районе желудка снижается. Принимайте водные процедуры минимум через полчаса-час после еды.

6. Курение

Курение после еды вызывает симптомы синдрома раздраженного кишечника. Оно также отрицательно влияет на мышцы толстой кишки, отвечающей за завершающий этап пищеварения.

Что нужно делать сразу после еды

1. Теплая вода

Для правильного переваривания пищи в первые часы после еды организму нужны энергия и тепло. Поэтому желательно не есть сразу после основной пищи холодные блюда, например мороженое. Лучше всего выпить пару глотков теплой воды.

2. Разговор с близкими

Для правильной скорости кровотока и пищеварения избегай физической и психической напряженной деятельности. Лучше потратить время после еды на приятное общение с близкими без споров и ссор.

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