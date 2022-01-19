5 домашних масок от морщин под глазами

Сухость кожи век, недосыпание, неправильный уход и другие факторы – виновники появления морщин, отеков и “мешков” под глазами. 5 домашних масок для кожи вокруг глаз

Морщины портят наш внешний вид и придают возрасту. Кожа вокруг глаз требует особого ухода. Что можно сделать в домашних условиях по уходу рассказала массажист, консультант по бьюти-практикам Мария Алтухова. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Курс Украины.

Почему рано появляются морщинки под глазами?

Пожалуй, самая специфическая и требующая тщательного ухода за зоной лица – это область вокруг глаз. Здесь в первую очередь обнаруживаются признаки старения из-за особо тонкой кожи в этой зоне. Также в коже под глазами расположена довольно густая “сетка” из кровеносных сосудов. Процент подкожного жира, выполняющего защитные функции, здесь низок.

Поэтому средства по уходу за кожей вокруг глаз отличаются от других средств по уходу за кожей лица. Синяки и “мешки” под глазами, морщины могут появиться также при заболеваниях сердца и сосудов, почек, дерматологических проблемах. В таких случаях прежде всего важно найти причину и устранить ее.

В основном же к появлению морщин и раннему старению кожи вокруг глаз может привести:

неправильный уход

вредные привычки, нерациональное питание

очень бурное проявление эмоций

даже неудобная подушка для сна.

Сейчас в тренде специальные ортопедические подушки, которые производятся из соевой пены и натурального латекса. Они повторяют контуры вашего лица, не вызывая чрезмерного давления на кожу, в результате помогают избежать “заломов” и морщин, остающихся на лице после сна.

Как ухаживать за кожей вокруг глаз в домашних условиях?

Ухаживать за кожей вокруг глаз важно каждый день. Для этого нужно использовать подобранные в соответствии с вашим типом и состоянием кожи гели или кремы. Также для тонизирования кожи под глазами используют контрастные компрессы, самомассаж лица, специальные патчи под глаза.

В таких аспектах поможет разобраться косметолог. Еще поддержать кожу вокруг глаз и разгладить морщины помогают дополнительные средства ухода – питательные маски. Некоторые из них можно приготовить в домашних условиях самостоятельно.

Яичная

Популярная и простая маска – яичная. Не все любят использовать яйцо, потому что оно сложнее смывается. Однако возьмите яичный желток, нанесите на кожу под глазами, через 15 минут аккуратно смойте теплой (не горячей) водой. Маска подходит для профилактики морщин, при уже имеющихся морщинах – добавьте в желток оливковое масло (пропорция 1х1).

Огуречная или картофельная

Огуречная или картофельная маска под глаза – кашица из измельченного свежего огурца или картофеля помогут тонизировать кожу вокруг глаз. А еще картофельные примочки эффективны при синяках под глазами.

Бановая маска с оливковым маслом

В размятую половинку банана добавьте 10 г растительного масла и чайную ложку витамина Е. Нанесите на слегка влажную кожу, через пол часа смойте теплой водой.

Гель для век из алоэ

Лист алоэ предварительно нужно подержать неделю в холодильнике, завернув в бумагу. Затем отделяем мякоть, разминаем, добавляем витамины А и Е. Полученной смесью увлажняем веки и кожу под глазами.

Простейшая процедура – смочить оливковым маслом ватные диски и положить на 10-15 минут на глаза. После процедуры масло можно не смывать, а просто промокнуть салфеткой.

Также дома можно использовать уже готовые маски с ретинолом, гиалуроновой кислотой, альгинатные маски: какие именно лучше приобрести для вас – подскажет косметолог.

Как правильно наносить маски для лица и под глаза

Помните, что любая косметологическая маска, крем и т.д. наносят на очищенную кожу лица. Жидкие средства удобно наносить ватными дисками: их смачивают в маске или масле и прикладывают на веки.

А кремообразные или густые маски наносятся пальцами, аккуратно, хлопающими легкими движениями. Держите маску в области глаз не больше 20 минут. После ее снятия нанесите на кожу вокруг глаз немного вашего крема для ухода.

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