4 ошибки во время мытья посуды, которые опасны для здоровья

Мы ежедневно моем посуду, но не часто задумываемся над тем, как правильно это делать. Какие мы допускаем ошибки во время мытья посуды

Китайский портал WeChat назвал четыре опасные ошибки, которые допускают многие люди во время мытья посуды. Если пренебрегать простыми правилами, вместо очистки посуды можно лишь помочь размножению патогенных бактерий, пишет “Дивогляд», передает NNS.

Губка

Ни в коем случае нельзя использовать грязную губку. На ней может жить 19 видов опасных патогенов, в том числе кишечная палочка, сальмонелла, золотистый стафилококк и кандида белая.

Всего за неделю на новой губке может накопиться до 2,2 млрд бактерий. Они разносятся по посуде и могут вызвать различные заболевания.

Эксперты рекомендуют иметь несколько разных губок для разных поверхностей. После использования губку надо хорошо промыть и просушить. Периодически дезинфицируйте губки в кипятке и используйте не дольше двух недель.

Тарелки

Лучше не складывайте грязные тарелки друг на друга, так как тарелки будут грязными с обеих сторон. Это значительно увеличит время мытья. Специалисты рекомендуют не откладывать мытье не слишком загрязненной посуды на потом, а более грязную помыть, когда будет больше времени.

Также важно промывать емкости и ножи после сырого мяса или рыбы отдельно от другой посуды.

Вытирание

После мытья посуду обязательно надо вытирать сухим полотенцем, прежде чем складывать на полки. Во-первых, в остатках воды будут размножаться бактерии. Во-вторых, на тарелках могут остаться разводы от воды, а на металлической посуде будет появляться ржавчина.

Дезинфекция

Даже если вы моете посуду чистыми губками или в посудомойке, нужно время от времени дезинфицировать столовые приборы. Для этого можно прокипятить их в большой кастрюле около 10 минут.

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