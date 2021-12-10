Готовим на Новый год «Оливье» с секретным ингредиентом, который придаст особую нежность – пошаговый рецепт с фото

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Готовим на Новый год «Оливье»

Практически всегда мы готовим на Новый год «Оливье» – этот салат давно одним из символов праздника. Существует множество рецептов «Оливье». Мы предлагаем попробовать приготовить его по рецепту с секретным ингредиентом, который придаст салату особую нежность.

Он не повлияет кардинально на вкус блюда, но свою роль сыграет обязательно, улучшив его. Попробуйте!

Готовим на Новый год «Оливье» – ингредиенты

  • Вареная колбаса – 400 г
  • Картофель – 5 шт. (средние)
  • Морковь – 2 шт.
  • Яйца отварные – 5 шт.
  • Яблоки – 2 шт (средние)
  • Соленые огурцы – 5 шт.
  • Плавленый сырок – 1 шт. (это и есть секретный ингредиент)
  • Зеленый горошек – 150 г
  • Майонез – по вкусу
  • Сметана – по вкусу
  • Горчица – 0,5 столовой ложки
  • Лимонный сок – 1 столовая ложка

Как готовить «Оливье» с секретным ингредиентом – пошаговый рецепт с фото

  • Овощи и яйца вымойте, отварите и порежьте кубиками, предварительно очистив

  • Также кубиками режем колбасу и огурцы
  • Яблоко тоже нарезаем мелкими кубиками, почистив перед этим
  • В миске смешайте картофель, яйца, морковь, огурцы, яблоки, колбасу

  • На мелкой терке натрите плавленый сыр и добавьте в салат

  • С зеленого горошка слейте жидкость и отправьте его в салат
  • Смешайте майонез и сметану (пропорции выбирайте сами), добавьте в эту смесь горчицу и лимон – эта не совсем обычная заправка придаст салату пикантности
  • Заправьте «Оливье»

  • При подаче украсьте горошком (можно в качестве украшения использовать морковь и зеленый лук).

Готовим на Новый год «Оливье»

Приятного аппетита и счастливых праздников!

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