Готовим на Новый год «Оливье» с секретным ингредиентом, который придаст особую нежность – пошаговый рецепт с фото

Практически всегда мы готовим на Новый год «Оливье» – этот салат давно одним из символов праздника. Существует множество рецептов «Оливье». Мы предлагаем попробовать приготовить его по рецепту с секретным ингредиентом, который придаст салату особую нежность.
Он не повлияет кардинально на вкус блюда, но свою роль сыграет обязательно, улучшив его. Попробуйте!
Готовим на Новый год «Оливье» – ингредиенты
- Вареная колбаса – 400 г
- Картофель – 5 шт. (средние)
- Морковь – 2 шт.
- Яйца отварные – 5 шт.
- Яблоки – 2 шт (средние)
- Соленые огурцы – 5 шт.
- Плавленый сырок – 1 шт. (это и есть секретный ингредиент)
- Зеленый горошек – 150 г
- Майонез – по вкусу
- Сметана – по вкусу
- Горчица – 0,5 столовой ложки
- Лимонный сок – 1 столовая ложка
Как готовить «Оливье» с секретным ингредиентом – пошаговый рецепт с фото
- Овощи и яйца вымойте, отварите и порежьте кубиками, предварительно очистив
- Также кубиками режем колбасу и огурцы
- Яблоко тоже нарезаем мелкими кубиками, почистив перед этим
- В миске смешайте картофель, яйца, морковь, огурцы, яблоки, колбасу
- На мелкой терке натрите плавленый сыр и добавьте в салат
- С зеленого горошка слейте жидкость и отправьте его в салат
- Смешайте майонез и сметану (пропорции выбирайте сами), добавьте в эту смесь горчицу и лимон – эта не совсем обычная заправка придаст салату пикантности
- Заправьте «Оливье»
- При подаче украсьте горошком (можно в качестве украшения использовать морковь и зеленый лук).
Приятного аппетита и счастливых праздников!
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