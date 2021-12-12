От каких 7 продуктов вы никогда не потолстеете

Диетологи назвали 7 продуктов, которые можно есть много и не переживать за свою фигуру.
Диетолог Андрей Маковецкий рассказал, что именно можно есть без ограничения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайті change.ua
7 продуктов, которые можно употреблять вволю и не толстеть
- Руккола
Можете забыть о безвкусную зелень! Салат из рукколы — хороший вариант гарнира! Две чашки рукколы содержат всего 10 калорий. Поэтому ею можно, например, смело заменить хлеб.
- Черника
Чернику можно назвать универсальным продуктом, чтобы перекусить. Всего 85 калорий на чашку. Она богата витаминами и микроэлементами. Чернику можно добавлять в смузи и йогурта, или же сделать из нее мороженое.
- Едамам
Эти бобы могут продаваться как свежими, так и замороженными. Они есть в очищенном виде и вместе с “шкаралупками”. Их стоит попробовать и сделать частью своего рациона. Чашка едамаму содержит 130 калорий. Бобы можно использовать и как пикантную добавку к блюдам, и как самостоятельную закуску.
- Яичный белок
Яичного белка вы можете есть столько, сколько захочется. Потому что в одном белке целых 4 грамма протеина и всего 17 калорий. Вы можете употреблять белки как отдельно, так и вместе с желтками. В желтках содержится множество микроэлементов (правда, и дополнительные калории тоже).
- Апельсины
Ни в коем случае не делайте из апельсинов сок: мякоть — это самое полезное, что есть у этого фрукта. Ежедневное употребление апельсинов не только покрывает суточную дозу витамина С, но также насыщает свой организм другими микроэлементами. Например, фолиевой кислотой, калием и витамином В1. В одном среднем апельсине содержится примерно 60 калорий. А клетчатка позволит вам оставаться сытыми до следующего приема пищи.
- Сладкий картофель (батат)
Этот, казалось бы, ничем не примечательный корнеплод — одно из самых полезных растений на планете. Он чрезвычайно богат бета-каротином и витамином А. Одна средняя картофелина содержит около 112 калорий. Поскольку этот корнеплод очень сытный, одной картофелины вам будет достаточно.
- Горох сахарный
Горох сахарный имеет натуральный сладковатый вкус. Одна чашка этого гороха содержит 35 калорий и 2 грамма клетчатки и протеина.