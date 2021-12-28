5 рыбных блюд, которые хуже фастфуда – от них лучше отказаться

Рыба считается более полезной, чем мясо. Во время диет, или просто стараясь придерживаться правил здорового питания, много кто включает в свой рацион именно рыбу. Однако не всегда она полезна. А в некоторых случаях – хуже фастфуда. Ниже – 5 рыбных блюд, от которых лучше отказаться.

Данные продукты попали в список из-за своей калорийности или токсичности. От них лучше отказаться.

5 рыбных блюд, которые хуже фастфуда

Фермерский лосось

Дикий лосось богат на кислоты Омега-3, которые борются с воспалениями в организме. В фермерском лососе содержатся Омега-6 – эти кислоты усиливают воспаление организма. Также такая рыба содержит гораздо меньше витамина D и является очень жирной.

Креветки Темпура

Креветки в кляре не несут никакой пользы, это то же самое, что жареные суши или рыба с чипсами. Ролл с креветками в темпуре может содержать 508 калорий и 21 грамм жира. Это блюдо является очень калорийным.

Макрель

Этот вид рыбы содержит опасно высокий уровень ртути. При употреблении этой рыбы организм удерживает жир, сжигает меньше калорий и снижает уровень лептина – гормона, который регулирует аппетит.

Роллы с тунцом

Тунец является диетическим продуктом, однако при приготовлении роллов его буквально купают в майонезе. В таких роллах содержится 290 калорий и 11 граммов жира.

Тилапия

Эта жирная рыба вреднее, чем фастфуд, а одна порция калорийнее, чем бургер. Также на прилавках магазинов можно встретить эту рыбу, выращенную на фермах, она гораздо опаснее, чем дикая тилапия.

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