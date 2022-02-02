Зустріч Зеленського і Джонсона: про що домовились лідери країн

Зустріч Зеленського і Джонсона відбулася 1 лютого У Києві. Лідери двох країн зустрілися, аби обговорити загрозу російського вторгнення і заходи протидії та захисту. Про головні заяви і домовленості NNS розповість, посилаючись на Офіс Президента України.

Під час зустрічі сторони обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Вони застерегли, що будь-яке подальше втручання Росії в Україну буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі гуманітарні наслідки.

«Профілактика краще, ніж реанімація. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду щодо розробки закону, який посилить та розширить санкції за агресію проти України», – наголосив президент Володимир Зеленський.

Боріс Джонсон у свою чергу звернувся до російських матерів і попередив їх про великі втрати у разі вторгнення.

Українська армія боротиметься. Під рушницею стоять 200 тис. українців та українок. Вони чинитимуть дуже запеклий і кривавий опір, і я думаю, що батькам, матерям, у Росії варто про це замислитися. Я дуже сподіваюся, що президент Путін згорне з шляху конфлікту і ми почнемо діалог, – сказав Джонсон.

Україна та Британія погодилися працювати разом з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України.

«Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Великої Британії на цьому шляху. Це 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для військово-морського флоту України, побудова сучасних українських військово-морських баз, пакет безпекової допомоги та озброєння, коли транспортні літаки ВПС Її Величності доставили в Україну тисячі сучасних протитанкових ракет», – зазначив Зеленський.

Лідери також висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері «зеленої» трансформації. Зокрема, прем’єр-міністр оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів (119 млн доларів) для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

«Це фінансування має підтримати зусилля Президента та влади з розбудови заможного українського суспільства, вільного від зловмисного впливу», – сказав Борис Джонсон.

Також було досягнуто домовленості про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні, а також активізацію взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що ескалація агресії РФ щодо України стала б політичною, гуманітарною та військовою катастрофою для Росії та всього світу. Він переконаний, що потрібно, щоб Російська Федерація зробила крок назад і обрала шлях дипломатії.

«Ми спільно з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію. Ми це робимо, щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії», – резюмував голова британського уряду.

Україна запропонувала Британії долучитися до спільних взаємовигідних проектів у галузях інфраструктури та енергетики.

«Ми домовилися започаткувати переговори про подальшу лібералізацію торгівлі. Крім коштів для ВМФ України, Велика Британія виділяє ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проектів у інших сферах», – повідомив президент Зеленський.

РФ планує поставити в Україні проросійського лідера, ним може бути Мураєв – МЗС Великої Британії

Україну пропонують оголосити країною “НАТО-плюс”: що це означає

Байден і Зеленський знову зідзвонилися. Про що говорили?

.