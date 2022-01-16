Жена мэра Днепра покорила наивысшую вершину Антарктиды в составе украинской экспедиции

Жена мэра Днепра Марина Филатова покорила наивысшую вершину ледяной Антарктиды. Об этом с гордостью рассказал Борис Филатов.

Наша украинская экспедиция покорила высочайшую вершину Антарктиды. Это событие произошло чуть раньше, и уже попало в некоторые новостные ленты, но я намеренно не писал об этом. Ждал пока экспедиция вернётся в базовый лагерь. Потому, что условия в Антарктиде страшные, на обратном пути с вершины можно неделю просидеть в палатке при минус 50, ожидая погоды. Ребята и девочки, конечно, настоящие герои. Не испугались страшного ветра и пошли вперёд, когда все остальные группы развернулись и отказались от штурма, – написал Борис Филатов на своей странице в Фейсбуке сегодня, 16 января.

Ранее он подчеркивал, что это полностью украинская экспедиция, поставившая себе цель покорить высочайшую гору континента – массив Винсон. Две недели украинцы жили в палатках при температуре 50 градусов мороза и ниже. В итоге таки взобрались на высоту почти 5000 метров, не имея связи и обеспечения.

Участники экспедиции представляют разные регионы Украины: Днепр, Киев, Харьков, Львов, Луганскую область. В составе экспедиции всего две женщины – и обе из Днепра. Одна из них – Ирина Караган, ранее покорившая Эверест. А вторая – Марина Филатова.

Железная Леди Железного Города. Человек, с которым я живу уже почти 30 лет, – с гордостью написал городской голова Днепра.

Экстремалы из Украины взошли на ледяную вершину Винсон 14 января в полном составе.

Фото: Афиша Днепр

Станцию ​​«Академик Вернадский» откапывают украинские полярники – рекордный снегопад

Звезда Голливуда Киану Ривз составил список фильмов – стоит посмотреть каждому

Какая будет погода в Украине в январе: прогноз Укргидрометцентра