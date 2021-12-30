Зеленский ответил на петицию об отмене вакцинации для ряда профессий

Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене вакцинации от коронавируса для ряда профессий, сообщает NNS, ссылаясь на dw.com.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 декабря, ответил на электронную петицию с призывом отменить обязательную вакцинацию против COVID-19 для ряда работников. Петиция, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов поддержки, была зарегистрирована 23 ноября – на следующий день после того, как правительство впервые объявило, что отдельные профессии подпадут под обязательную вакцинацию от коронавируса.

Автор документа указывал, что ‘не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы’.

В ответ на петицию Зеленский отметил, что законом ‘О защите населения от инфекционных болезней’ установлено, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой болезни по эпидемическим показаниям.

В то же время Зеленский отметил, что в соответствии с законом ‘О Кабинете Министров Украины’ обеспечение государственной политики в сферах охраны здоровья и санитарно-эпидемического благополучия относится к полномочиям правительства.

‘Учитывая указанное, я обратился к Кабинету Министров с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования’, – ответил он.

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