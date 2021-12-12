Заместитель министра МВД Гогилашвили оказался гражданином РФ, ранее судимым за мошенничество

Заместитель министра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина России. Данный факт обнаружил Центр журналистских расследований. Кроме того, есть информация о том, что он был судим за мошенничество, передает NNS.

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер. Соответствующие данные есть в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

Александр Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Также он имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705. Информация подтверждается базой данных Федеральной налоговой службы РФ.

Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет данные только действующих паспортов граждан РФ и их индивидуальных налоговых номеров.

Выход из гражданства РФ или лишения его происходит на основании соответствующего Указа президента России.

Блогер и бывший нардеп Борислав Береза в своем telegram-канале обнародовал информацию о том, что В.Гогилашвили имеет действующий российский загранпаспорт, выданный в 2012 году. По некоторым данным, Гогилашвили находится в Украине с 2010 года, так что российский загранпаспорт он получал уже в украинский период своей биографии.

Согласно официальной биографии Александра Гогилашвили на сайте МВД, он родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в России. В частности, был помощником Николая Валуева, депутата Государственной думы России от партии «Единая Россия»

В 2014 году Николай Валуев входил в «депутатский десант» российских парламентариев, которых доставили в Крым в день захвата Верховного совета АРК для агитации за референдум и присоединение Крыма к РФ. Депутаты Госдумы Валуев, Терешкова, Миронов и Журавлев выступали на митингах перед Севастопольской городской администрацией и на площади Нахимова, вели агитацию в СМИ.

По данным журналиста-расследователя Владимира Бойко в Фейсбуке Александр Гогилашвили имеет судимость. В частности, за мошенничество и подделку документов. Приговор был вынесен Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону 4 сентября 1998 года.

В документе говорится, что уроженец грузинского города Тбилиси женат, ранее не был судим, имеет среднее образование и работает агентом по недвижимости в фирме “Лиса”. Тогда мужчина был признан виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Какое именно наказание получил Гогилашвили, не ясно.

Александр Гогилашвили был назначен заместителем министра МВД в сентябре 2019 года, когда министерство возглавлял Арсен Аваков. После прихода на пост Дениса Монастырского Гогилашвили остался заместителем. В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитации наркозависимых.

С 2010 года Гогилашвили работал с организациями в Украине, которые помогают наркозависимым, в частности, в «Международной антинаркотической ассоциации (МАА). Об этой организации говорилось в фильме-расследовании Общественного “Бить. Молиться. Держать”. Согласно обнародованным данным, в отношении МАА в судебном реестре есть десятки уголовных производств, указывающие на принудительные методы содержания наркозависимых.

Своим назначением на высокую должность без должного образования и опыта Гогилашвили может быть обязан жене Марии Левченко, которая является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Напомним, 10 декабря 2021 года в сети появилось видео, на котором заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили грубо и нецензурно общается с сотрудниками полиции на въезде в Донецкую область. Гнев Гогилашвили вызвала остановка автомобиля, в котором он ехал, и авто с охраной, и законная просьба полицейских, адресованная водителю, показать документы. Гогилашвили возмутился из-за того, что полицейские его не узнали. По его мнению, его портрет должен висеть в полицейском участке.

«Единый заместитель министра, с таким е**ом, как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь. Теперь-то ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет», — возмущался Гогилашвили.

Министр МВД Денис Монастырский после обнародования скандального видео инициировал проведение дисциплинарного производства, на период которого заместителя министра отстранили от должности. «Я лично изучу все детали того, что произошло и приму соответствующие управленческие решения», — написал Монастырский.

В свою очередь, Александр Гогилашвили извинился за свою «чрезмерную эмоциональность».

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