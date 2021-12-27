Який сьогодні день 28 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 28 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

28 грудня — 362-й день року (363-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 3 дні.

28 грудня – яке свято

28 грудня – Міжнародний день кіно

Це професійне свято людей, що працюють у галузі кіновиробництва. Відзначають його також численні шанувальники кіно у всьому світі. З’явившись ще в XIX столітті, кінематограф одразу став сенсацією. Він відкрив людям можливість перебувати в абсолютно новій реальності — в світі по той бік екрана. На сьогодні кіно — це й високе мистецтво, і розвага, і могутня галузь з багатомільярдними оборотами. Кіно давно увійшло в наше повсякденне життя. Кожного дня мільйони людей і вдома, і в кінотеатрах проводять час за переглядом фільмів найрізноманітніших жанрів.

В 1893 році американець Томас Едісон продемонстрував публіці новий винахід — кінетоскоп. Цей пристрій дозволяв переглядати рухомі зображення, щоправда, лише через спеціальний окуляр. Користуватися ним могла тільки одна людина — це був такий собі персональний кінотеатр. Глядачі були в захваті, і вже за рік в США відкрилися комерційні салони для перегляду фільмів за допомогою кінетоскопів.

Відкриття можливості колективного перегляду кіно належить братам Люм’єр — Луї та Огюсту. Надихнувшись кінетоскопом Томаса Едісона, вони винайшли новий, більш удосконалений апарат. В березні 1895 року в Парижі Люм’єри вперше продемонстрували публіці фільм з використанням створеного ними приладу під назвою «сінематограф». А вже 28 грудня відбувся перший комерційний кіносеанс. Цей день вважається днем народження нового виду мистецтва — кіно.

Спочатку фільми були дуже короткими, інколи вони тривали всього декілька хвилин. Їх демонстрували в будь-якому місці, де можливо було затемнити приміщення і встановити екран. Темою картин були місцеві події, важливі заходи, краєвиди інших країн. Також знімали короткі комедії.

28 грудня у світі – День календаря

Дата святкування обрана на честь видання першого цивільного календаря під редакцією Якова Браса у 1708 році.

Яків Брас був керівником друкарської справи в Московії, де раніше дотримувалися лише православних святок. В Україні григоріанський календар ввели 25 (12) лютого 1918 року.

Термін «календар» має декілька трактувань:

це система відліку, яка базується на циклі зміни пір року та зміненні фаз Місяця;

перелік днів року з місячними й тижневими розділами;

періодичне видання зі списком днів, тижнів та місяців.

28 грудня – День гри в карти

Батьківщиною карткових ігор вважається Китай.

Характерною рисою гри в карти є наявність початкового випадкового стану, для визначення котрого застосовується колода. Майже в усіх різновидах карткових ігор існує принцип випадковості послідовності карт у колоді, що зобов’язує перетасовувати карти після кожної гри.

Карткові ігри найчастіше класифікують таким чином:

сімейні (або народні), які не мають складних правил й вікових обмежень (дурень, п’яниця, доміно тощо);

комерційні, в які грати значно складніше і які потребують особливих вмінь від гравця (бридж, преферанс, тисяча, віст тощо) ;

азартні, де виграш залежить не стільки від вмінь та знань, скільки від випадковості (покер, екарте, блекджек, сека, очко та інші).

28 грудня – іменини

Катерина, Агафія, Антонія, Вавила, Гнат, Гликерія, Горгоній, Домна, Дорофій, Юхим (Євфимій), Зенон (Зінон), Ігнатій, Індіс, Мардоній, Мігдоній, Никанор, Нікострат, Петро, Секунд, Симон, Феофіл.

28 грудня – яке церковне свято

28 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Павла Латрського

Він був візантійським монахом, який народився в місті Єлен.

Він рано залишився без батька, який загинув в морському бою з арабами. А тому Павло і його брат Петро отримували виховання в монастирі святого Стефана в Фригії. Коли померла мати преподобного, він став пастухом. Потім вирішив податися до монастиря Карія, що на горі Латр (поруч з Мілетом). Сьогодні це територія Туреччини (хребет Бешпармак). Там він вів аскетичне життя.

Павло кожного дня не лише молився Богу, але й умертвляв свою плоть і ніколи не лягав спати на постіль або хоча б рогожку. Він міг лише задрімати біля дерева або й зовсім не спати довгий час. Також преподобний часто ходив навколо монастиря з камінням, що було підвішене у нього за спиною.

Павло хотів повністю віддати себе Господу, а тому дав обітницю безмовності. Тоді він і поселився в гірській ущелині. Їжу для нього приносив пастух, який одного разу випадково побачив пещеру. За всі ці старання Бог наділив Павла даром передбачення майбутнього і чудотворення. Двічі преподобний їздив на острів Самос. Там він побудував три монастирі.

Також 28 грудня – день пам’яті святого Трифона Печензького

Він жив на Кольському півострові в XVI столітті. Його мирське ім’я – Митрофан. Святий народився у родині священника.

За переказами Трифон одного разу почув голос, який сказав йому йти на Північ. Трифон послухався і прийшов на Кольський півострів. Там він оселився на березі річки Печенга і проповідував Євангеліє саамів. Там він також побудував храм, а потім ще й заснував монастир на честь Святої Трійці.

Тут же Трифон прийняв постриг, де і отримав своє нове ім’я. Також його було посвячено в ієромонахи. Скоро святий став ігуменом монастиря.

28 грудня – цей день в історії

1065 — У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів.

1869 — Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.

1895 — В паризькому «Гран-кафе» брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.

1908 — На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.

1942 — У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).

1943 — Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції «Улус» війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.

1944 — Великий бій між сотнею УПА «Полтавці» та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.

1973 — У Парижі надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.

1983 — Створено Шацький національний природний парк.

1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.

1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.

2014 — завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Хто народився 28 грудня

1856 — Вудро Вільсон, 28-й президент США (1913-21).

1866 — Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.

1885 — Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Один з найяскравіших представників українського авангарду, родоначальник конструктивізму.

1903 — Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ.

1929 — Террі Савчук, легендарний канадський воротар, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги.

1930 — Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль.

1944 — Кері Малліс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, яку він розділив з Майклом Смітом.

1954 — Дензел Вашингтон, американський актор.

1968 — Іван Андрусяк, український поет і дитячий письменник.

1969 — Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux.

1979 — Нумі Рапас, шведська актриса.

1981 — Сієна Міллер, американська кіноакторка («Таємниці міста», «Заборонена любов», «Хіппі Хіппі Шейк»), фотомодель.

Померли у цей день

1367 — Асікаґа Йосіакіра, 2-й сьоґун сьоґунату Муроматі.

1491 — Бертольдо ді Джованні, італійський скульптор. Учень і помічник Донателло. Відомий як учитель Мікеланджело.

1706 — П’єр Бейль, французький філософ, літератор, видавець, викладач.

1849 — Катрмер де Квінсі, французький археолог і теоретик архітектури, масон, покровитель мистецтва.

1923 — Гюстав Ейфель, французький інженер, спеціаліст з проєктування сталевих конструкцій, автор Ейфелевої вежі у Парижі.

1924 — Леон Бакст, сценограф, книжковий ілюстратор, майстер станкового живопису та театральної графіки.

1925 — Сергій Єсенін, російський поет («Сповідь хулігана», «Москва кабацька», «Вірші скандаліста»).

1930 — Антоніо Манчіні, італійський художник, імпресіоніст.

1934 — Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.

1945 — Теодор Драйзер, американський письменник, автор соціальних романів і повістей («Сестра Керрі», «Трилогія бажання», «Американська трагедія»).

1963 — Пауль Гіндеміт, німецький композитор, диригент, альтист і теоретик музики.

1971 — Макс Стайнер, американський кінокомпозитор, триразовий володар премії «Оскар».

1978 — Гелій (Євген) Снєгирьов, радянський дисидент, письменник, кінорежисер, журналіст, помер за загадкових обставин у лікарні КДБ.

1982 — Лісовський Роберт Антонович, український художник-графік, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. Автор емблеми ОУН «Тризуб з мечем».

1989 — Наталія Ґеркен-Русова, українська художниця, сценографка, театрознавчиня, літературознавчиня і громадська діячка.

2004 — Сьюзен Зонтаґ, американська письменниця, літературна, художня, театральна і кінокритикиня, лауреатка національних і міжнародних премій.

2013 — Ілля Цимбалар, український радянський футболіст.

2015 — Леммі Кілмістер, засновник і лідер британського хард-рок-гурту Motörhead.

Традиції, прикмети, заборони

Традиції

Наші пращури вважали, що саме 28 грудня – найкращий день, щоб помиритися з тим, з ким давно перебуваєш у сварці. Якщо ви позичали гроші, то їх також потрібно віддати цього дня. Щоб “мороз подарував щастя”, потрібно 28 грудня бути весь день веселим.

Народні прикмети

яка погода сьогодні, така буде і в березні;

28 грудня мороз, а ввечері почало теплішати – чекайте на холоднечу;

в день Трифона дме північний вітер – будуть сильні морози;

на деревах іній, наступного року чекайте урожай вівса;

28 грудня від ранку розкричалися синиці – будуть морози;

якщо кіт лізе на піч – скоро прийде холод;

по землі літає сухий сніг – влітку буде засуха;

28 грудня великі кучугури снігу – влітку буде тепло і приємно.

Чого не можна робити

28 грудня заборонялося їсти м’ясо, яйця і молочні продукти, адже все ще триває Різдвяний піст.

Не варто ні на кого злитися. Краще стримуйте свої емоції.

В народі існувало повір’я, що 28 грудня не можна скаржитися на погоду.

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