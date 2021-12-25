Який сьогодні день 25 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 25 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

25 грудня – 359-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 6 днів

25 грудня – іменини

Адам, Альберт, Адальсинда, Ангеліна, Еммануель, Євгенія, Ісус, Ноель, Матеуш, Петро, Сієм’яслав, Якопоне. Валтасар

25 грудня – яке церковне свято

25 грудня за григоріанським календарем римо-католицька церква святкує Різдво Христове. Це одне з найголовніших свят в церковному календарі. Подія символізує повернення чистоти й духовності в світ. Адже народився той, хто повинен спасти людство в часи ненависті, лицемірства та жадібності.

25 грудня 336 року відбулось перше задокументоване святкування Різдва у Римі. Саме з цього року Римо-Католицька Церква щороку відзначає 25 грудня як день народження Ісуса Христа.50768Читати 3 хв.Читати пізнішеДо обраногоreply

Згідно з Євангелієм Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Віфлеємі у сім’ї теслі Йосипа Обручника з Назарету в його нареченої Марії, які прибули до Віфлеєму для участі в перепису населення. Родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди, де й народився Іісус.

У перші два століття нашої ери не були відомі точні дата і рік коли народився Іісус з Назарета. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме він народився, і різними групами християн Різдво відзначалось по-різному — на Заході то 20 травня, то 25 березня, в день початку весни. Пізніше теологи виходили з того, що оскільки творення світу закінчилось в день весняного рівнодення (кінець березня), то і діва Марія зачала сина Божого в цей день і могла його народити через дев’ять місяців, тобто в кінці грудня.

На Сході Різдво довгий час святкувалося разом із святом Богоявлення 6 січня, тобто свято поєднувало не тільки появу Ісуса Христа при його хрещенні, але і його появу на землі, тобто його народження. Вирішальну роль у впровадженні окремого свята Різдва Христового на Сході зіграв святий Йоан Золотоустий, під впливом якого святий Григорій Богослов запровадив це свято у Константинополі. Після 313 року, коли римський імператор Костянтин I запровадив християнство на державному рівні, святкування Різдва з Риму почало поширюватись на північ і захід Європи, доповнюючись іншими традиціями, наприклад, наряджанням ялинок, запозиченим у германських племен, і отриманням подарунків від святого Миколая, покровителя дітей.

Офіційно дата 25 грудня була затверджена на Ефеському (Третьому Всесвітньому) церковному соборі в 431 році, а в 438 році в кодексі імператора Феодосія II зявився закон про про загальне святкування свята Різдва Христового. Більшість дослідників схиляються до того, що Різдво стало християнським еквівалентом популярного в Римі язичницького свята Сатурна, яке закінчувалось у день зимового сонцестояння, коли починалось збільшення тривалості дня. Тим не менш у Єрусалимі Різдво святкувалося разом із Богоявленням аж до 634 року.

У 525 році папський архіваріус Діонісій Малий за дорученням папи римського Іоанна I розробив нову систему літочислення — відмовившись від тодішнього літочислення, розпочатого від першого року правління жорстокого гонителя християн римського імператора Діоклетіана, він запропонував нову систему рахунки років від Різдва Христового, виходячи з того, що Ісус воскрес 25 березня на 31-й рік свого життя. І хоча, як було встановлено пізніше, Діонісій помилився на кілька років, з VIII століття лічба років від Різдва Христового поширилась Європою.

У ніч проти 25 грудня Різдво святкують Римо-Католицька церква, більшість протестантських церков, а також більшість православних, включаючи Константинопольську, Антиохійську, Александрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську й Грецьку церкви. Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська православні церкви, усі Українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква відзначають Різдво в ніч на 7 січня, що відповідає 25 грудня за Юліанським календарем, т. зв. старим стилем, а Вірменська апостольська церква святкує Різдво 6 січня, в один день із Хрещенням Господнім.

25 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Спиридона Триміфунтського. Ще в молодості за милосердя та доброту він отримав від Бога дар зцілення людей та приборкання природних сил.

Точних даних про життя Спиридона немає. Вважається, що він народився в кінці III століття нашої ери на Кіпрі. Там святитель потім одружився і виховував своїх дітей. Працював Спиридон пастухом і майже всі свої кошти віддавав біднякам та безпритульним. А після смерті дружини став єпископом.

Існує чимало легенд, які пов’язані з різними чудесами Спиридона. Також він звертав у християнство язичників. Все своє життя прожив у святості і помер близько 348 року.

Також 25 грудня – день пам’яті священномученика Олександра Єрусалимського. На жаль, про його життя збереглося дуже мало фактів. Але відомо, що жив він близько II століття нашої ери і служив пастором. Також був учнем святого Климента Олександрійського. Одного разу Олександр вклонився в Єрусалимі святим місцям і відразу після цього почув одкровення Господа. Саме тоді він почув, що йому варто стати помічником патріарха Наркіса і очолити церкву після смерті останнього. Так і сталося. Коли на престол зійшов імператор Декій, Олександра кинули в сиру в’язницю, де він і помер.

25 грудня – цей день в історії

1261 — Імператора відновленої Східної Римської імперії. Іоанн IV Ласкаріс осліплюють за наказом Михайла VIII.

1559 — Після смерті Павла IV новим Папою під іменем Пій IV обраний Джованні Анджело Медичі. В період його понтифікату закінчився Тридентський собор.

1582 — іспанський король Філіп II заснував першу в Європі математичну академію.

1741 — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винайшов шкалу вимірювання температури.

1758 — Йоган Георг Палич уперше спостеріг комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім’я якого вона носить нині.

1855 — У Кінгстоні (Канада) відбулася перша відома нині гра в хокей.

1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.

1941 — Друга світова війна: розпочалась провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.

1946 — У лабораторії № 2 АН СРСР запустили перший у Європі атомний реактор — дослідний Ф-1.

1951 — У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину (МЭСМ).

1958 — У радянському кримінальному праві скасовано поняття «ворог народу»; максимальний термін ув’язнення зменшено з 25 до 15 років.

1968 — «Led Zeppelin» відвідали США, в рамках свого першого американського турне.

1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест.

1975 — В Києві відкрили пам’ятник І. Котляревському.

1979 — СРСР ввів свої війська в Афганістан.

1987 — Тижневик «Тайм» назвав Михайла Горбачова «людиною року».

1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску.

1991 — Відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР. Розпад Радянського Союзу.

1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал» ім. Василя Стуса.

2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно).

Хто народився 25 грудня

0 рік — Ісус Христос, засновник Християнства.

1583 — Орландо Гіббонс, англійський композитор, органіст та клавесиніст.

1848 — Орест Левицький, український історик, етнограф і письменник.

1878 — Луї Шевроле, американський автогонщик і автомобілебудівник швейцарського походження.

1887 — Конрад Хілтон, американський бізнесмен, засновник однієї з найбільших у світі мережі готелів.

1895 — Григорій Верьовка, український композитор, художній керівник і головний диригент Державного українського народного хору.

1899 — Костянтин Антипович, український історик.

1904 — Мечислава Маєвська, український режисер.

1905 — Олександр Пищиков, український кінооператор.

1907 — Майк (Михайло) Мазуркевич, американський кіноактор і спортсмен, уродженець теперішньої Тернопільської області.

1907 — Євген Кравченко, український прозаїк, драматург.

1918 — Анвар Садат, 3-й Президент Єгипту (1970—1981).

1927 — Олесь Бердник, український письменник-фантаст, дисидент, громадський діяч (офіційна дата народження; справжня — 27 листопада 1926).

1927 — Рам Нараян, індійський музикант.

1945 — Ноель Реддінг, басист гурту «Jimi Hendrix Experience».

1949 — Сісі Спейсек, американська акторка.

1954 — Енні Леннокс, англійська виконавиця, учасниця дуету «Eurythmics».

1970 — Дизель, гітарист української групи «Green Grey».

1971 — Ноел Хоган, гітарист ірландської гурту «The Cranberries».

1973 — Вікторія Спесивцева, українська актриса театру та кіно; грала головні ролі у виставах Андрія Жолдака, відома за фільмами «Мамай» (2003), «Люби мене» (2012). Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2004).

1976 — Туомас Холопайнен, клавішник фінської команди «Nightwish».

1976 — Армін ван Бюрен, голландський ді-джей.

1980 — Лора Седлер, британська акторка

1984 — Мілош Нінкович, сербський футболіст, півзахисник київського «Динамо». Чемпіон України 2007 і 2009 років.

Померли у цей день

1921 — Володимир Короленко, український письменник, журналіст, публіцист і громадський діяч.

1938 — Сергій Шелухін, український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР.

1938 — Карел Чапек, чеський письменник, автор оповідань, казок, романів та п’єс («Війна з саламандрами», «Біла хвороба», «Мати», «З життя комах», «РУР»).

1977 — Чарлі Чаплін (Charles Spencer Chaplin), актор, режисер, сценарист.

1983 — Жуан Міро, каталонський художник, скульптор та графік, один з найвідоміших сюрреалістів.

2006 — Джеймс Браун (англ. James Brown), американський співак, композитор, клавішник, який вважається предтечею напрямків ритм-енд-блюз, соул i фанк.

2010 — Карлос Андрес Перес, президент Венесуели у 1974-79 та 1989-93 роках

2016 — Джордж Майкл, популярний англійський співак, володар двох премій Греммі.

Традиції, прикмети, заборони

Традиції

На Різдво вся родина повинна зібратися разом. За традицією зранку під ялинкою дорослі та діти знаходять подарунки. Адже Різдво – це саме той час, коли потрібно ділитися радістю та дарувати тепло.

Народні прикмети

день сонячний – зимові свята будуть вдалими;

ранок похмурий – весна буде ранньою;

яка погода 25 грудня – такою вона буде й 31 грудня.

У ніч проти 25 грудня потрібно було визирнути у вікно: якщо небо ясне, без жодної хмаринки, значить зима буде холодною, а літо спекотне. Якщо за хмарами не видно зірок, тоді чекайте теплу зиму і дощове літо. Фермери повинні цього дня стежити за вітром, якщо на Спиридона він змінить свій напрямок тричі, то наступного року урожай буде багатим.

Чого не можна робити

Не можна лаятися, свариться й лихословити. За старих часів у цей день не рекомендувалося займатися важкою фізичною роботою.

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