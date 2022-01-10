Выплаты на детей в 2022 году: что изменится

Социальные выплаты на детей в 2022 году – как они изменятся, NNS расскажет, ссылаясь на napensii.ua.
В 2022 году украинцев ждут важные изменения, связанные с выплатой пособия на детей, детей-сирот, а также при рождении ребенка.
Помощь на детей-сирот
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей с инвалидностью она составляет 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Следовательно, размер пособия:
- для детей до 6 лет составит с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн;
- для детей от 6 до 18 лет с 1 января составит 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.
Аналогичные размеры выплат устанавливаются и детей-сирот.
Как изменится размер алиментов?
Что касается алиментов, то в Украине установлено несколько размеров этих выплат: в зависимости от доходов родителей и прожиточного минимума.
Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, уплачиваемого родителем или матерью в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка, соответствующего его возрасту:
- для детей до 6 лет с 1 января он составит 1 050 грн, с 1 июля – 1 100 грн, с 1 декабря – 1 136 грн;
- для детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 1 309 грн, с 1 июля – 1 372 грн, с 1 декабря – 1 416 грн.
Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, устанавливаемого судом в случае достаточности дохода плательщика алиментов, а максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов, т.е.
- на ребенка до 6 лет с 1 января – 21 тыс. грн, с 1 июля – 22 010 грн, с 1 декабря – 22 720 грн;
- на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января – 26 180 грн, с 1 июля – 27 440 грн, с 1 декабря – 28 330 грн.
Декретные выплаты
Срок декретных выплат зависит от количества детей, которых женщина вынашивает:
- если женщина вынашивает одного ребенка – 126 дней (70 дней до 56 дней после родов);
- если женщина вынашивает двоих детей – 140 дней (по 70 дней до и после родов).
Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы, то есть рассчитывается, сколько женщина заработала за последний год, и затем эта сумма делится на количество отработанных дней. Это число и будет являться платой за день декретного отпуска.
Если женщина не работает, она имеет право на выплаты – от государства это минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть с 1 января такие выплаты составят 620 грн, с 1 июля – 650 грн, с 1 декабря – 671 грн.
Сколько выплачивают при рождении ребенка
В 2022 году сумма выплат при рождении ребенка составляет 41280 грн, причем 10320 грн женщина получит сразу, а остальную сумму будет получать в течение следующих трех лет, по 860 грн ежемесячно.
Пакет малыша
Пакет малыша родители могут получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет:
- с 1 января – 6300 грн;
- с 1 июля – 6603 грн;
- с 1 декабря – 6816 грн.
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