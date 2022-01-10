Выплаты на детей в 2022 году: что изменится

Социальные выплаты на детей в 2022 году – как они изменятся, NNS расскажет, ссылаясь на napensii.ua.

В 2022 году украинцев ждут важные изменения, связанные с выплатой пособия на детей, детей-сирот, а также при рождении ребенка.

Помощь на детей-сирот

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей с инвалидностью она составляет 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Следовательно, размер пособия:

для детей до 6 лет составит с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн;

для детей от 6 до 18 лет с 1 января составит 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.

Аналогичные размеры выплат устанавливаются и детей-сирот.

Как изменится размер алиментов?

Что касается алиментов, то в Украине установлено несколько размеров этих выплат: в зависимости от доходов родителей и прожиточного минимума.

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, уплачиваемого родителем или матерью в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка, соответствующего его возрасту:

для детей до 6 лет с 1 января он составит 1 050 грн, с 1 июля – 1 100 грн, с 1 декабря – 1 136 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 1 309 грн, с 1 июля – 1 372 грн, с 1 декабря – 1 416 грн.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, устанавливаемого судом в случае достаточности дохода плательщика алиментов, а максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов, т.е.

на ребенка до 6 лет с 1 января – 21 тыс. грн, с 1 июля – 22 010 грн, с 1 декабря – 22 720 грн;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января – 26 180 грн, с 1 июля – 27 440 грн, с 1 декабря – 28 330 грн.

Декретные выплаты

Срок декретных выплат зависит от количества детей, которых женщина вынашивает:

если женщина вынашивает одного ребенка – 126 дней (70 дней до 56 дней после родов);

если женщина вынашивает двоих детей – 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Размер декретных выплат составляет 100% от средней зарплаты по месту работы, то есть рассчитывается, сколько женщина заработала за последний год, и затем эта сумма делится на количество отработанных дней. Это число и будет являться платой за день декретного отпуска.

Если женщина не работает, она имеет право на выплаты – от государства это минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть с 1 января такие выплаты составят 620 грн, с 1 июля – 650 грн, с 1 декабря – 671 грн.

Сколько выплачивают при рождении ребенка

В 2022 году сумма выплат при рождении ребенка составляет 41280 грн, причем 10320 грн женщина получит сразу, а остальную сумму будет получать в течение следующих трех лет, по 860 грн ежемесячно.

Пакет малыша

Пакет малыша родители могут получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет:

с 1 января – 6300 грн;

с 1 июля – 6603 грн;

с 1 декабря – 6816 грн.

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