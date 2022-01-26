Всем школам и вузам Украины рекомендовано перейти на дистанционку

Всем школам и вузам Украины Министерство образования и науки Украины рекомендует перевести учеников и студентов на дистанционное обучение, сообщает NNS, ссылаясь на правительственный портал.

Министерство образования и науки рекомендовало школам Украины перевести учеников 5-11 классов на дистанционную форму обучения из-за роста количества больных коронавирусом в стране

Учреждениям общего среднего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму минимум на две недели.

Учебным профессионально-техническим учреждениям рекомендовано ввести дистанционное обучение или смешанную форму.

Высшим профучреждениям рекомендуют ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля.

Стандартное обучение разрешено ученикам 1-4 классов, а также в детсадах.

Военные учебные заведения принимают решение согласно приказов и рекомендаций госорганов, в сфере управления которых они находятся.

Министерство образования и науки Украины уже направило учредителям и руководителям учреждений образования рекомендательные письма по организации образовательного процесса.

В письмах указано, что необходимо провести дополнительную разъяснительную работу с коллективами учреждений по организации образовательного процесса в условиях карантина, а также организовать информирование работников и соискателей образования о мерах, направленных на предотвращения распространения болезни COVID-19, запрет пребывания в учреждении образования посторонних лиц и тому подобное.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса. Стремительно расширяются оранжевая и красная карантинные зоны. В большинстве регионов Украины уже выявлен новый штамм коронавирус «Омикрон», который считается боль заразным, чем другие виды. Также ученые утверждают, что он чаще поражает детей и молодежь.

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