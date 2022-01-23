Воинский учет женщин: перечень профессий сократили – кто остался

Воинский учет женщин: перечень профессий сократили. Министерство обороны направило на согласование новую редакцию приказа о воинском учете женщин, в котором сокращен перечень профессий и специальностей, подлежащих обязательному учету. Об этом официально сообщили в ведомстве, передает NNS.

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

В частности, в новом приказе «Об утверждении перечня специальностей и /или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и Перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями» определено 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственные около 100 военно-учетным специальностям.

Ранее речь шла о 35 профессиональных направлений, который объединял более 200 специальностей.

«Логика нового варианта следующая: при помощи военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих воинского учета женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше» — сказал Министр обороны Украины Алексей Резников.

Преимущественно речь идет о специальностях и профессииях в сфере:

медицины,

электроники,

связи,

метрологии и картографии,

финансов,

бухгалтерского учета и аудита и тому подобное.

Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого перечня.

«Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и насущных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности утратят актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА — это востребованная профессию, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над совершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен», — подчеркнул Министр.

Также Алексей Резников разъяснил ситуацию относительно применения штрафов к женщинам, которые должны стать на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

«Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено штрафов для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того как становятся на воинский учет и до момента постановки на учет они не являются таковыми» , — отметил Алексей Резников.

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