В январе начнут действовать новые нормы Закона о языке

В январе 2022 года начнут действовать новые нормы Закона о языке, передает NNS, ссылаясь на НВ.

С 16 января 2022 года вступает в силу требование языкового закона к издателям общегосударственных и региональных печатных СМИ. С этой даты они могут издавать их на других языках (например, русском) только при условии параллельного печати аналогичного тиража на украинском языке. Для местных печатных СМИ это требование вступит в силу позже — с 16 июля 2024 года.

Однако эта норма не распространяется на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском, на языках коренных народов Украины, английском и других официальных языках Евросоюза.

А с 16 июля 2022 года вступит в силу норма об обязательном использовании украинского языка в интерфейсах компьютерных программ и интернет-представительств (сайтов, официальных страничек в социальных сетях).

Также с 16 июля 2022 года заработает введения административной ответственности за нарушение требований закона о государственном языке для физических лиц, печатных СМИ и т. п (нормы статьи 188-52 Кодекса об административных правонарушениях). Речь идет о штрафах в размере от 200 до 700 необлагаемых минимумов граждан (3400-11900 грн) или предупреждение, если правонарушение совершено впервые.

То есть с июля нового года за нарушение языкового закона будут штрафовать не только заведения, но и отдельных должностных лиц или работников. Согласно объяснениям руководителя юридического отдела секретариата языкового омбудсмена Сергея Рябенко в комментарии УП, с июля 2022 года уполномоченный сможет оштрафовать как заведение, в котором произошло нарушение языкового закона, так и конкретного работника этого заведения.

Это будет решать сам уполномоченный, учитывая обстоятельства правонарушения и собранные доказательства. И если, например, официанту нарушение языкового закона обойдется в 3400-5100 грн, то госслужащему — в 3400-6800 грн.

Напомним, в 2021 году украинский язык вернул себе еще часть пространства в повседневной жизни страны — вступили в силу несколько норм языкового закона, действие которых было отложено. С января 2021-го на украинский перешла вся сфера обслуживания, а с июля расширилась сфера применения государственного языка в кино, книгоиздании и печатных изданиях, культурной и туристической отраслях. Кроме того, с июля в полной мере заработала и норма об экзаменах по украинскому языку для кандидатов на госдолжности.

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