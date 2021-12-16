В Украине запретили ароматизированные и крепкие сигареты и жидкости для электронных устройств, а также рекламу электронных устройств для курения, сообщает NNS, ссылаясь на Слово и Дело.

Сегодня, 16 декабря, нардепы внесли изменения в некоторые законы, которые защищают население от вредного воздействия табака – в частности, документ запрещает продажу ароматизированных и крепких сигарет.

Соответствующий проект №4358 закона во время пленарного заседания поддержали 317 депутатов.

Закон согласно директивы 2014/40/ЕС вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфетные, ментол, и т. п) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.

«Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают:

никотина – 1 мг,

смолы – 10 мг,

монооксида углерода – 10 мг.

Упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должна включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указанием содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.

В отношении запрета курения в законе еще раз определяется понятие «общественное место – часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и здесь можно курить и не нужно носить защитные маски.

Закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.

Кроме того, закон:

запрещает рекламу, спонсорство и продажу до 21 возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;

внедряет медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигарет для нагрева;

увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотоизображениями последствий курения с обеих сторон.

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