В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания: список

В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания первой необходимости. Соответствующее решение сегодня, 12 января, принял Кабмин, сообщает NNS, ссылаясь на UNN.
Сообщается, что в Украине будут действовать ценовые ограничения на определенную группу товаров. Таким образом, правительство утвердило максимальную торговую наценку в размере 10% от оптово-розничной цены на период действия карантина.
Что это означает?
Согласно пояснительной записке, на период действия карантина на определенные товары предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены, с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю.
Введено госрегулирование цен на продукты: список
Госрегулирование цен будет распространяться на следующие продукты питания:
- хлеб пшенично-ржаной;
- гречневая крупа;
- сахар-песок;
- пшеничная мука высшего сорта;
- макароны отечественного производства;
- молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);
- масло подсолнечное;
- яйца куриные категории С1;
- тушка птицы (курицы);
- масло сливочное жирностью 72,5.
Ранее правительство добавило в список пищевых продуктов батон и подсолнечное масло, удорожание которых субъекты хозяйствования должны заранее декларировать. Также власти запретили устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.
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