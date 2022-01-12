В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания: список

В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания первой необходимости. Соответствующее решение сегодня, 12 января, принял Кабмин, сообщает NNS, ссылаясь на UNN.

Сообщается, что в Украине будут действовать ценовые ограничения на определенную группу товаров. Таким образом, правительство утвердило максимальную торговую наценку в размере 10% от оптово-розничной цены на период действия карантина.

Что это означает?

Согласно пояснительной записке, на период действия карантина на определенные товары предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены, с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю.

Введено госрегулирование цен на продукты: список

Госрегулирование цен будет распространяться на следующие продукты питания:

хлеб пшенично-ржаной;

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макароны отечественного производства;

молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);

масло подсолнечное;

яйца куриные категории С1;

тушка птицы (курицы);

масло сливочное жирностью 72,5.

Ранее правительство добавило в список пищевых продуктов батон и подсолнечное масло, удорожание которых субъекты хозяйствования должны заранее декларировать. Также власти запретили устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.

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