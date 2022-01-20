В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов: как продлить?

В Украине, как и обещали ранее, сократили срок действия COVID-сертификатов. Такое решение принял сегодня, 19 января, Кабмин сообщает NNS, ссылаясь на онлайн-трансляцию заседания правительства.

Согласно принятому решению, теперь срок действия сертификата о прохождении полного курса вакцинации против COVID-19 составляет 270 дней (9 месяцев). Ранее такой документ был действителен 1 год (365 дней).

Напомним, данные изменения в Министерстве здравоохранения аргументируют новыми требованиями Европейского Союза и решением Еврокомиссии от 21 декабря 2021 года. Согласно указанному документу, странам ЕС рекомендовано сократить срок действия COVID-сертификатов до 270 дней с момента введения второй дозы вакцины. Это уже реализовано в Литве, Латвии, Чехии, Австрии и Германии, чьи правительства утвердили соответствующие решения.

Как продлить срок действия COVID-сертификатов?

Украинцы смогут продлить действие сертификата еще на 3 месяца. Чтобы продлить, необходимо сделать третью, бустерную дозу вакцины против COVID-19. Аналогичные требования вводятся и в странах Европы.

Помимо прочего, в связи с принятым постановлением будет изменен образец COVID-сертификата. В документ будет вноситься информация о вакцинации человека бустерной дозой.

Украина может сократить срок действия Ковид-сертификатов

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