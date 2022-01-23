В Украине ограничат торговую надбавку для еще одного продукта питания

В Украине ограничат торговую надбавку для еще одного важного продукта питания, передает NNS, ссылаясь на соответствующий документ.

Перечень продуктов питания, на которые Кабмином введены ограниченная торговая надбавка, расширят, увеличив его на одну единицу.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вынесло на рассмотрение Кабмина проект постановления «О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета Министров Украины относительно стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость».

Проектом постановления предполагается дополнить пункт 41-4 постановления Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 N 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVІD-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» позицией «хлеб пшеничный».

Напомним, что этим пунктом установлен предельный уровень торговой надбавки в размере не более 10 процентов от оптово-отпускной цены на такие продукты:

хлеб ржано-пшеничный,

батон,

крупа гречневая,

сахар-песок,

мука пшеничная высшего сорта,

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),

молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке),

масло подсолнечное,

яйца куриные категории C1,

птица (тушки куриные),

масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Предельный уровень устанавливается с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, иных услуг, связанных с реализацией конечному потребителю.

Теперь к перечисленным выше продуктам добавляется еще и хлеб пшеничный.

Минагрополитики свою инициативу ограничить торговую надбавку обосновывает необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования своим положением, сделать продукцию доступной для населения и обеспечения возможности производителям хлеба закупать газ на льготных условиях.

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