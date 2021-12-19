В Украине из-за “Омикрона” ужесточат карантин во время проведения новогодних праздников. Это связано с выявлением нового штамма коронавирус в нашей стране, сообщает NNS, ссылаясь на главу комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого.
Михаил Радуцкий рассказал, что новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили у молодой женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов, где, вероятно, и могла заразиться. Больная на самоизоляции, но есть вероятность, что инфицированных может быть гораздо больше.
Депутат отметил, что штамм распространяется очень быстро и может стать доминирующим в Европе уже к середине января.
Также он назвал симптомы «Омикрона». Они отличаются от хорошо известных признаков, присущих предыдущим штаммам вируса (лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса).
Симптомы «Оміикрона»
- першение в горле,
- сухой кашель,
- сильная усталость,
- боли в мышцах,
- ночная потливость.
Без сомнения, Украине придется пережить еще одну волну пандемии. Насколько мощной и длительной она будет, зависит от нас. Единственной защитой против болезни остается вакцинация, – подчеркнул Радуцкий.
По его словам, сейчас очень важно, чтобы праздники не спровоцировали увеличение количества больных. Начинаются новогодние и рождественские массовые мероприятия с большим скоплением людей: открываются ярмарки, парки аттракционов, ледовые катки.
Как в Украине из-за «Омикрона» ужесточат карантин во время проведения новогодних праздников
МОЗ ужесточает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий, а именно:
- Территория проведения массового мероприятия должна быть огражденной, на входе установлен пункт контроля, где у посетителей будут проверять наличие сертификата вакцинации (или подтверждение противопоказаний к прививке), отрицательного результата тестирования или справки о выздоровлении. В регионах «красной» зоны необходимо иметь сертификат о проведение двух прививок, в «желтой» – как минимум одного.
- Для уменьшения очередей на входе МОЗ рекомендует нанести разметку на расстоянии полтора метра от одного места к другому. Возможно, вам действительно придется подождать на входе, но это дает гарантию, что внутри площадки для празднования будет безопасное пространство.
- Остаются действующими и требования прошлогодних праздников: все посетители и персонал организации, которая проводит мероприятие, должны быть в масках, которые плотно прилегают к лицу, закрывая нос и рот.
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