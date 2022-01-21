Не успели предприниматели опомниться от нововведений, которые вступили в действие с 1 января 2022 года, а в Раде уже готовят новые существенные изменения для ФЛП. Инициатором выступает Даниил Гетманцев. Какие именно изменения предлагает нардеп и кого они коснутся, NNS расскажет, ссылаясь на Заборону.

В Украине предложили провести налоговую реформу в части для физических лиц-предпринимателей. Так, народному депутату от монобольшинства Даниилу Гетманцеву не нравится, что работодатели уклоняются от уплаты налогов, пользуясь законным правом каждого украинца зарегистрироваться как ФЛП. Отметим, что пока это только идея Гетманцева, но опыт показывает, что многие его предложения воплощаются в реальность.

Изменения для ФЛП: что предлагает Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») поделился в интервью Obozrevatel подробностями проекта новой реформы системы налогообложения доходов.

Приоритетной задачей реформы он назвал борьбу с так называемыми «зарплатными ФЛПами». Речь идет о распространенной в Украине практике трудоустройства, согласно которой юридическое лицо-работодатель берет на работу человека, но оформляет его не как наемного работника, а как ФЛП. Дело в том, что в первом случае компания должна платить 22% ЕСВ и 19,5% НДФЛ + военный сбор, а во втором случае ФЛП третьей группы на едином налоге сам платит ЕСВ и единый налог — 5% от поступлений.

«Сузить возможность сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве зарплатных ФЛП. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех», — объяснил Гетманцев.

По его словам, такой шаг позволит снизить уровень ухода от уплаты налогов с зарплат. Кроме этого, также предлагается:

объединить три обязательных платежа (единый соцвзнос, налог на доходы физлиц и военный сбор) в единый налог и снизить его ставку с 37% до 30%;

с каждым следующим годом снижать единую ставку НДФЛ на 1%, пока не будет достигнута ставка 25% (т.е. рассчитана на пять лет);

предоставить возможность физическим лицам и ФЛПам оплачивать 5% налога за дополнительный доход по 20 видам деятельности;

ввести семейное декларирование и налогообложение;

по польской модели ввести налог на выведенный капитал в качестве опции для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн гривен.

Сколько платить налогов ФЛП в 2022 году

По сравнению с прошлым годом, в 2022 году было внесено несколько важных изменений в налогообложение ФЛП.

Максимальное годовое обращение

В связи с повышением минимальной заработной платы в 2022 году до 6500 грн изменился и максимальный годовой оборот денег для ФЛП:

для первой группы – 1 085 500 грн;

для второй группы – 5 421 000 грн;

для третьей группы – 7 585 500 гривен.

Размер ЕСВ в 2022 году

В связи с увеличением минималки изменился и размер единого социального взноса (ЕСВ). Так, за первые три квартала ФЛПам нужно будет уплатить по 4290 грн в квартал (или 1430 грн в месяц).

В четвертом квартале сумма ЕСВ снова изменится и составит 4422 грн (поскольку с октября месячная ставка ЕСВ будет составлять 1474 грн в связи с увеличением минималки до 6700 грн).

Единый налог в 2022 году

В 2022 году размер единого налога для ФЛП составляет:

для первой группы – 248,10 грн (10% прожиточного минимума);

для второй группы – 1 300 грн (20% от минималки);

для третьей группы – 5% от дохода или 3% от дохода + НДС.

Кассовые аппараты

С 1 января 2022 вступила в силу норма Налогового кодекса Украины об обязательном использовании кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций, РРО) для учета наличных доходов. Это касается ФЛП второй-четвертой групп, которые в своей экономической деятельности принимают наличные деньги. Если расчеты производятся только безналичным способом, тогда кассовым аппаратом пользоваться не нужно.

Также от обязательного использования кассовых аппаратов освобождаются предприниматели, которые ведут свою экономическую деятельность в селах. Это касается наличных расчетов за все виды товаров и услуг, за исключением продажи табачных изделий и алкоголя. Также важно, чтобы годовой объем расчетных сделок не превышал 1 085 000 гривен.

Календарь налоговых действий 2022

Плательщики единого налога первой и второй групп представляют налоговую декларацию раз в год. В 2022 году дедлайн на подачу деклараций для этих категорий ФЛП установлен на 1 марта.

Оплата ставок единого налога для первой и второй группы производится ежемесячно, до 20 числа текущего месяца.

Для плательщиков единого налога третьей группы ФЛП в 2022 году следует выполнить следующие действия:

до 19 января уплатить ЕСВ за IV квартал 2021 года;

до 9 февраля подать налоговую декларацию за 2021 год;

до 18 февраля уплатить единый налог за IV квартал 2021 года;

до 19 апреля уплатить ЕСВ за I квартал 2022 года;

до 10 мая подать налоговую декларацию за I квартал 2022 года;

до 20 мая уплатить единый налог за I квартал 2022 года;

до 19 июля уплатить ЕСВ за II квартал 2022 года;

до 9 августа представить налоговую декларацию за полугодие 2022 года;

до 19 августа уплатить единый налог за II квартал 2022 года;

до 19 октября уплатить ЕСВ за III квартал 2022 года;

до 9 ноября подать налоговую декларацию за 9 месяцев 2022 года;

до 20 ноября уплатить единый налог за III квартал 2022 года.

Для ФЛП второй и третьей групп единого налога, имеющих наемных работников, дедлайн на налоговый расчет по форме №1ДФ совпадает с дедлайном на подачу налоговых деклараций для ФЛП третьей группы.

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