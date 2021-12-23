Установлены новые тарифы на доставку газа: какая стоимость в регионах

В Украине установлены новые тарифы на доставку газа с 1 января 2022 г. У каждого региона свой тариф. В большинстве регионов стоимость выросла, в некоторых компаниях осталась на уровне действующей, а в некоторых даже немного снизилась, сообщает NNS, ссылаясь на НКРЭКУ и профильное издание Газправда.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы для облгазов на 2022 год. В среднем по Украине доставка (распределение) газа подорожает на 3,9%. Это меньше, чем хотели облгазы и предусматривали предыдущие проекты тарифов.
Новые тарифы на доставку газа: кто будет платить больше и меньше?
Для каждого отдельного облгаза размер тарифа определяется отдельно: он зависит от региона, количества потребителей и размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем. Также варьируется и процент, на который возросла плата за доставку газа того или иного оператора ГРМ.
По данным НКРЭКУ, наибольшие тарифы получили ООО ‘Газпостачсервис’ (Винницкая обл.) – 2,95 грн за кубометр – ООО ‘Спектргаз’ – 2,82 грн за кубометр. Впрочем, тарифы для этих двух компаний не изменились по сравнению с 2021 годом.
Плата за доставку на уровне 2,39 грн за кубометр установлена для ‘Гадячгаза’, ‘Закарпатгаза’, ‘Лубнигаза’, ‘Николаевгаза’, ‘Тисменицагаза’, ‘Харьковгаза’, ‘Черновцыгаза’.
Меньше всего за доставку газа предлагают платить потребителям ‘Киевгаза’ – всего 38 копеек за кубометр, ‘Харьковгоргаза’ – 52 копейки за кубометр и ‘Кременчуггаза’ – 55 копеек за кубометр.
Одну компанию – ГП ‘Монтажник’ – вообще лишили лицензии на деятельность по распределению газа.
Ознакомиться с тарифами остальных облгазов можно ниже в таблице и на карте. Все указанные тарифы учитывают НДС.
Как отмечают в НКРЭКУ, принятые цифры изменились даже меньше, чем в рамках инфляционных процессов. Это произошло благодаря тому, что учтенные в тарифах средства на производственно-технологические расходы не изменились по сравнению с 2021 годом.
‘Мы исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, однако получилось даже меньше, и преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит’, – объяснил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Напомним, что с 1 января 2022 для расчета ежемесячной платы за доставку газа за основу берется объем потребления газа в течение предыдущего газового года (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года). Сумма кубов газа, потребленного за этот период, умножается на тариф на распределение. Результат делится на 12 равных платежей, уплачиваемых ежемесячно в течение 2022 года.
Новые тарифы на доставку в регионах
Первым указан действующий тариф, вторым – новый, в скобках процент повышения или снижения:
- Винницагаз – 2,02 – 2,11 (4,8%)
- Волыньгаз – 1,88 – 1,88 (0,0%)
- Годячгаз – 1,99 – 2,39 (19,9%)
- Днепрога – 1,12 – 1,08 (-3,2%)
- Днепропетровскгаз – 1,40 – 1,51 (7,7%)
- Донецкоблгаз – 1,22 – 1,42 (15,7%)
- Житомиргаз – 2,02 – 2,04 (1,2%)
- Закарпатгаз – 2,14 – 2,39 (11,8%)
- Запорожгаз – 1,10 – 1,10 (0,0%)
- Ивано-Франковскгаз -2,15 – 2,23( 3,9%)
- Киевгаз – 0,37 – 0,38 (3,2%)
- Киевоблгаз – 1,74 – 1,79 (2,8%)
- Кировоградгаз – 1,92 – 1,79 (-6,9%)
- Коростышевгаз – 2,10 – 2,18 (4,0%)
- Кременчуггаз – 0,47 – 0,55 (17,9%)
- Криворожгаз – 0,61 – 0,64 (3,9%)
- Лубнигаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)
- Луганскгаз – 1,86 – 1,88 (1,3%)
- Львовгаз – 2,02 – 2,03 (0,6%)
- Мариупольгаз – 1,84 – 1,74 (-5,2%)
- Мелитопольгаз – 2,15 – 2,21 (2,8%)
- Николаевгаз – 2,15б – 2,39 (11,2%)
- Одессагаз – 1,01 – 1,31 (29,8%)
- Полтавагаз – 2,14 – 2,11 (-1,1%)
- Ровногаз – 2,02 – 1,85 (-8,3%)
- Сумыгаз – 1,54 – 1,61 (4,7%)
- Тернопольгаз – 2,15 – 2,10 (-2,2%)
- Тернопольгоргаз – 1,06 – 0,96 -9,1%)
- Тисменицагаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)
- Уманьгаз – 2,14 – 2,34 (- 9,6%)
- Харьковгаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)
- Харьковгоргаз – 0,42 – 0,52 (22,9%)
- Херсонгаз – 2,02 – 1,94 (-3,6%)
- Хмельницкгаз – 1,99 – 1,85 (-7,2%)
- Черкассыгаз – 0,65 – 0,68 (5,6%)
- Черновцыгаз – 2,14 – 2,39 (11,8%)
- Черниговгаз – 1,94 – 2,11 (8,6%)
- Шепетовкагаз – 1,31 – 1,28 (-1,8%)
- ДП ‘Новораздельное ДГХП ‘Сирка’ – 1,37 – 1,45 (6,1%)
- ООО ‘Газовик’ – 2,15 – 2,15 (0,0%)
- ООО ‘Газпостачсервис’ – 2,95 – 2,95 (0,0%)
- ДП ‘Кременецкое УРПГ’ – 1,56 – 1,63 (4,6%)
- ООО ‘Спектргаз’ – 2,82 – 2,82 (0,0%)
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