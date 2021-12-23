Установлены новые тарифы на доставку газа: какая стоимость в регионах

В Украине установлены новые тарифы на доставку газа с 1 января 2022 г. У каждого региона свой тариф. В большинстве регионов стоимость выросла, в некоторых компаниях осталась на уровне действующей, а в некоторых даже немного снизилась, сообщает NNS, ссылаясь на НКРЭКУ и профильное издание Газправда.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы для облгазов на 2022 год. В среднем по Украине доставка (распределение) газа подорожает на 3,9%. Это меньше, чем хотели облгазы и предусматривали предыдущие проекты тарифов.

Новые тарифы на доставку газа: кто будет платить больше и меньше?

Для каждого отдельного облгаза размер тарифа определяется отдельно: он зависит от региона, количества потребителей и размера затрат для устойчивого функционирования газораспределительных систем. Также варьируется и процент, на который возросла плата за доставку газа того или иного оператора ГРМ.

По данным НКРЭКУ, наибольшие тарифы получили ООО ‘Газпостачсервис’ (Винницкая обл.) – 2,95 грн за кубометр – ООО ‘Спектргаз’ – 2,82 грн за кубометр. Впрочем, тарифы для этих двух компаний не изменились по сравнению с 2021 годом.

Плата за доставку на уровне 2,39 грн за кубометр установлена ​​для ‘Гадячгаза’, ‘Закарпатгаза’, ‘Лубнигаза’, ‘Николаевгаза’, ‘Тисменицагаза’, ‘Харьковгаза’, ‘Черновцыгаза’.

Меньше всего за доставку газа предлагают платить потребителям ‘Киевгаза’ – всего 38 копеек за кубометр, ‘Харьковгоргаза’ – 52 копейки за кубометр и ‘Кременчуггаза’ – 55 копеек за кубометр.

Одну компанию – ГП ‘Монтажник’ – вообще лишили лицензии на деятельность по распределению газа.

Ознакомиться с тарифами остальных облгазов можно ниже в таблице и на карте. Все указанные тарифы учитывают НДС.

Как отмечают в НКРЭКУ, принятые цифры изменились даже меньше, чем в рамках инфляционных процессов. Это произошло благодаря тому, что учтенные в тарифах средства на производственно-технологические расходы не изменились по сравнению с 2021 годом.

‘Мы исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, однако получилось даже меньше, и преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит’, – объяснил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним, что с 1 января 2022 для расчета ежемесячной платы за доставку газа за основу берется объем потребления газа в течение предыдущего газового года (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года). Сумма кубов газа, потребленного за этот период, умножается на тариф на распределение. Результат делится на 12 равных платежей, уплачиваемых ежемесячно в течение 2022 года.

Новые тарифы на доставку в регионах

Первым указан действующий тариф, вторым – новый, в скобках процент повышения или снижения:

Винницагаз – 2,02 – 2,11 (4,8%)

Волыньгаз – 1,88 – 1,88 (0,0%)

Годячгаз – 1,99 – 2,39 (19,9%)

Днепрога – 1,12 – 1,08 (-3,2%)

Днепропетровскгаз – 1,40 – 1,51 (7,7%)

Донецкоблгаз – 1,22 – 1,42 (15,7%)

Житомиргаз – 2,02 – 2,04 (1,2%)

Закарпатгаз – 2,14 – 2,39 (11,8%)

Запорожгаз – 1,10 – 1,10 (0,0%)

Ивано-Франковскгаз -2,15 – 2,23( 3,9%)

Киевгаз – 0,37 – 0,38 (3,2%)

Киевоблгаз – 1,74 – 1,79 (2,8%)

Кировоградгаз – 1,92 – 1,79 (-6,9%)

Коростышевгаз – 2,10 – 2,18 (4,0%)

Кременчуггаз – 0,47 – 0,55 (17,9%)

Криворожгаз – 0,61 – 0,64 (3,9%)

Лубнигаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)

Луганскгаз – 1,86 – 1,88 (1,3%)

Львовгаз – 2,02 – 2,03 (0,6%)

Мариупольгаз – 1,84 – 1,74 (-5,2%)

Мелитопольгаз – 2,15 – 2,21 (2,8%)

Николаевгаз – 2,15б – 2,39 (11,2%)

Одессагаз – 1,01 – 1,31 (29,8%)

Полтавагаз – 2,14 – 2,11 (-1,1%)

Ровногаз – 2,02 – 1,85 (-8,3%)

Сумыгаз – 1,54 – 1,61 (4,7%)

Тернопольгаз – 2,15 – 2,10 (-2,2%)

Тернопольгоргаз – 1,06 – 0,96 -9,1%)

Тисменицагаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)

Уманьгаз – 2,14 – 2,34 (- 9,6%)

Харьковгаз – 2,15 – 2,39 (11,2%)

Харьковгоргаз – 0,42 – 0,52 (22,9%)

Херсонгаз – 2,02 – 1,94 (-3,6%)

Хмельницкгаз – 1,99 – 1,85 (-7,2%)

Черкассыгаз – 0,65 – 0,68 (5,6%)

Черновцыгаз – 2,14 – 2,39 (11,8%)

Черниговгаз – 1,94 – 2,11 (8,6%)

Шепетовкагаз – 1,31 – 1,28 (-1,8%)

ДП ‘Новораздельное ДГХП ‘Сирка’ – 1,37 – 1,45 (6,1%)

ООО ‘Газовик’ – 2,15 – 2,15 (0,0%)

ООО ‘Газпостачсервис’ – 2,95 – 2,95 (0,0%)

ДП ‘Кременецкое УРПГ’ – 1,56 – 1,63 (4,6%)

ООО ‘Спектргаз’ – 2,82 – 2,82 (0,0%)

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