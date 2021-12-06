Украинские военные показали своих котиков – супер подборка фото

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Украинские военные

      Война войной, а кот должен в доме быть! Так считают украинские военные, которые очень любят своих пушистиков, а те отвечают взаимностью, создавая ощущение уюта даже в окопе, утоляя душевнуе, а иногда и физическую боль храбрых мужчин и отважных девушек.

      NNS в День Вооруженных Сил Украины предлагает вашему вниманию супер подборку фото боевых котов, собранную нами на страницах военнослужащих. Некоторых из бойцов, которых вы увидите здесь, к сожалению, уже нет на этом свете. Кто-то вернулся домой. Кто-то продолжает защищать родину в зоне проведения ООС на востоке. Все они разные – из разных уголков страны. А объединяет их – любовь к Украине и, конечно же, к котикам.

      Украинские военные показали своих котиков

      Любовь – это…

      Украинские военные показали своих котиков

      Кто там?

      Украинские военные показали своих котиков

      Без меня никуда

      Украинские военные показали своих котиков

      Сладкая парочка

      Украинские военные показали своих котиков

      Враг не пройдет

      Украинские военные показали своих котиков

      Друзья

      Украинские военные показали своих котиков

      Что ты говоришь, надо написать?

      Украинские военные показали своих котиков

      Украинские военные показали своих котиков

      Страж

      Украинские военные показали своих котиков

      Домой!

      Украинские военные показали своих котиков

      Украинские военные показали своих котиков

      Украинские военные показали своих котиков

      Обиделся

      Украинские военные показали своих котиков

      Украинские военные показали своих котиков

      Украинские военные показали своих котиков – эти фото никого не оставят равнодушными

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