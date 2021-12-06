Украинские военные показали своих котиков – супер подборка фото

Война войной, а кот должен в доме быть! Так считают украинские военные, которые очень любят своих пушистиков, а те отвечают взаимностью, создавая ощущение уюта даже в окопе, утоляя душевнуе, а иногда и физическую боль храбрых мужчин и отважных девушек.

NNS в День Вооруженных Сил Украины предлагает вашему вниманию супер подборку фото боевых котов, собранную нами на страницах военнослужащих. Некоторых из бойцов, которых вы увидите здесь, к сожалению, уже нет на этом свете. Кто-то вернулся домой. Кто-то продолжает защищать родину в зоне проведения ООС на востоке. Все они разные – из разных уголков страны. А объединяет их – любовь к Украине и, конечно же, к котикам.

В Україні створять нові військові бази

Что подарить ребенку на день святого Николая: полезные идеи для родителей

Наслаждаются зимой – фото пропавших животных в Чернобыльской зоне отчуждения