Украинцы рассказали, за сколько готовы продать свой голос на выборах

Более 11% украинцев сталкивались с попытками подкупа на выборах. 54% граждан Украины назвали предложения продать свой голос на выборах неприемлемыми для себя, а почти 25% готовы рассматривать такие предложения и назвали цену. Таковы результаты опроса, проведенного в ноябре 2021 года Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает NNS, ссылаясь на официальный сайт организации.

Опрос проводился по заказу гражданской сети «ОПОРА».

Более 11% опрошенных сталкивались с попытками подкупа на выборах. Несколько чаще с такиими попытками сталкивались избиратели с неполным средним образованием (14%). О попытках подкупа несколько чаще заявляли также жители, проживающие в сельской местности, и жители Западной Украины.

За сколько готовы продать свой голос на выборах украинцы, если готовы

Большинство респондентов (54%) заявили, что любое предложение денег будет неприемлемым при мотивировании избирателей продать свой голос. Однако те респонденты, которые считают саму продажу голоса реалистичной, называют сравнительно небольшие суммы, которые могут мотивировать людей продать свой голос.

12% респондентов назвали сумму, которая меньше 500 грн, еще 6% – от 500 до 1000 грн. Только 3,4% респондентов сказали о суммах от 1000 до 2000 грн, а 1,3% – суммы от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% отметили, что такая сумма должна составлять свыше 5000 грн.

64,5% респондентов заявили, что не готовы «продать» свой голос ни при каких обстоятельствах. Среди тех респондентов, которые все-таки потенциально готовы «продать» свой голос, самой популярной опцией является вариант «проголосовать за того кандидата/партию, и так нравятся, но и получить за это деньги» – 25%.

Еще 18% говорят, что это все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% – когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично. Еще 8,5% согласятся в случае, когда их попросят об этом люди, которым они доверяют, а 6,3% – когда им предложат справедливый размер вознаграждения.

Территориальные и возрастные закономерности

В отношении потенциальной готовности «продать» свой голос, на Западе страны таких респондентов меньше – 70% респондентов заявили, что ни в коем случае не готовы «продать» свой голос. Тем временем на Юге таких только 60%.

Прослеживаются также и возрастные закономерности. В целом молодые избиратели чаще проявляли готовность «продать» свой голос. Лишь 50% избирателей до 30 лет сказали, что ни в коем случае не готовы продать свой голос. Среди старших респондентов таких 60 – 70%. Значительная доля молодых избирателей (37,3%) считают, что готовы продать свой голос, когда им и так нравится кандидат или партия. Среди молодежи значительно чаще встречается и любая другая мотивация для оправдания «продажи» голоса.

Респонденты, которые готовы при определенных условиях «продать» свой голос, чаще называют конкретные суммы, которые могут мотивировать людей к продаже голосов. Эти суммы чаще всего невелики и ограничиваются размером до 1000 гривен. Реже респонденты называют более высокие «цены».

Почему украинцы готовы продать свой голос на выборах

Абсолютное большинство респондентов, на вопрос относительно того, почему избиратели соглашаются получить деньги или иное материальное вознаграждение от кандидата/партии в обмен на поддержку на выборах, ответили, что причина в том, что люди бедные, а это дополнительная возможность подзаработать (82,5%). Еще 65% вспомнили о том, что людям все равно, за кого голосовать, если предлагают деньги. Также больше половины (56%) отметили, что люди хоть и берут деньги, но голосуют самостоятельно. Еще 37% считают, что люди не хотят отказывать в просьбе друзьям, знакомым, родственникам, соседям, руководству, коллегам.

«Благотворительность» политиков – отношение к ней

Мнения респондентов в целом разделились относительно «благотворительной» деятельности партий и кандидатов перед выборами. Так, 42% положительно относятся к предоставлению медицинских препаратов, продуктов, техники, организации досуга и развлечений, благоустройству территорий, помощи армии, церкви, когда это осуществляют субъекты избирательного процесса перед выборами. 51,5% относятся к этому негативно.

В то же время существуют определенные различия в группах населения. Так, женщины обычно более позитивно относятся к описанному явлению, чем мужчины (46% и 37%). Интересно также, что бедные респонденты более негативно относятся к такой форме косвенного подкупа. Прослеживаются также и возрастные закономерности. Младшие респонденты чаще положительно относятся к «благотворительной» помощи партий и кандидатов перед выборами, чем люди постарше.

Помимо вышеперечисленного, к косвенному подкупу избирателей хуже относятся те респонденты, которые сталкивались с попытками прямого подкупа. В то же время среди тех респондентов, которые готовы при определенных условиях «продать» свой голос, гораздо больше людей положительно относятся к «благотворительной» помощи субъектов избирательного процесса перед выборами. Таких 51%. Среди респондентов, которые не готовы продать свой голос ни при каких условиях – положительно относятся к таким вещам 37%.

Как подкуп влияет на выборы – мнение избирателей

Большинство респондентов считают, что в вопросе подкупа избирателей виноваты две стороны – 62%. Еще 26% считают, что основную ответственность должен нести тот, кто инициирует и осуществляет подкуп (кандидат или партия). Лишь 7% считают, что основным виновником является сам избиратель, который продает свой голос.

Абсолютное большинство опрошенных считают, что технологии подкупа избирателей влияют на результаты выборов. Так, 33% считают, что такое влияние является очень большим, а еще почти 50%, что такое влияние скорее небольшое. Лишь 3,5% считают, что технологии подкупа избирателей вообще не влияют на результаты выборов.

Половина респондентов поддерживает тезис о том, что подкуп избирателей является не только серьезным злоупотреблением, но и главной проблемой украинских выборов. Еще почти 33% скорее согласны с этим. Полностью не согласны с этим тезисом 4% опрошенных. Менее всего согласны с таким тезисом жители крупных городов (более 500 тыс. нас.), но и там респондентов, которые видят в этом серьезную проблему, абсолютное большинство. Те избиратели, которые непосредственно сталкивались с подкупом, в общем чаще называют эту проблему наиболее серьезной в избирательном процессе.

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