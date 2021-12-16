Министр цифровой информации Михаил Федоров сообщал, что выплаты «тысячи за вакцинацию» начнутся 20-21 декабря – после решения всех бюрократических вопросов. Но украинцы начали получать «тысячу Зеленского» уже сегодня, 16 декабря, передает NNS, ссылаясь на Канал-24.

Вакцинированные украинцы 16 декабря начали получать тысячу гривен, которую инициировал Владимир Зеленский. Деньги поступили на отдельную карточку – “єПідтримка”. В настоящее время деньги получили еще не все. Сначала они поступили пользователям “Монобанка”.

Почему выплаты начались раньше?

Клиентам “Монобанка” начислили деньги раньше, потому что финучреждение решило оплачивать их сразу после предоставления заявления. “С государством мы проведем расчет сами”, – подчеркнули в банке.

Соучредитель проекта “Монобанк” Олег Гороховский заверил, что 1000 гривен в течение 16 декабря получат полмиллиона украинцев, которые подали заявки. А с 20 – 21 декабря клиенты финучреждения будут получать деньги сразу после подачи заявления.

На что можно потратить деньги

Билеты на поезд или самолет в пределах Украины;

билеты в кино, театры, концертные залы, выставочные центры и музеи;

абонементы в спортзал, фитнес-центр, бассейны;

книги.

Также в Кабмине обещают, что украинцы старше 60 лет смогут потратить полученную тысячу на лекарства.

В Минцифры прогнозируют сбой в Дие

Федоров предположил, что 19 декабря реестры Дии могут не выдержать и “упасть”. Все из-за прогнозируемого наплыва желающих получить “тысячу Зеленского”. Сейчас в ведомстве делают все возможное, чтобы приложение в этот день работало без перебоев.

Тысяча за вакцинацию: что об этом известно

Подать заявку на получение денег за вакцинацию можно с помощью “єУслуги” в приложении “Дия” с 13 декабря.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в течение первых 2 суток заявки оставили более пол миллиона украинцев.

В целом на выплату “тысячи Зеленского” уже выделили 8 миллиардов гривен.

Федоров говорил, что Минэкономики будет отправлять деньги с 20 – 21 декабря. Однако он предупредил, что средства могут поступить и через 10 дней после того, как гражданин оставил заявку.

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