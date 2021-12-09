Украинцам зададут 50 вопросов во время переписи населения: о чем будут спрашивать

Одобрена Программа переписи населения Украины в 2023 году, в ходе которой украинцам зададут более 50 вопросов. О чем именно будут спрашивать, NNS расскажет, ссылаясь на Государственную службу статистики.

8 декабря 2021 года состоялось совместное заседание Президиума НАН Украины и Коллегии Государственной службы статистики Украины, на котором было одобрено Программу переписи населения Украины в 2023 году. Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения.

В своем выступлении академик НАН Украины Элла Либанова подчеркнула, что «человеческий капитал является основной движущей силой развития страны». Информационная ценность переписи населения в основном зависит от перечня вопросов, по которым осуществляется опрос населения, получение ответов на которые создаст информацию, которая позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

О чем будут спрашивать украинцев

Председатель Госстата Игорь Вернер представил проект Программы всеукраинской переписи населения и основные блоки вопросов, по которым будет осуществляться сбор информации, в частности относительно:

основных демографических характеристик (возраст, пол, место рождения и пр);

этнического происхождения, языковых признаков и гражданства;

образования;

источников средств существования;

занятости;

миграционной активности;

определение статуса инвалидности;

жилищных условий.

Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем видеообращении к участникам заседания отметил необходимость проведения переписи для будущего эффективного распределения средств и принятия решений на основе качественных статистических данных и поблагодарил научное сообщество за активное участие в подготовке программы переписи.

С вешением провести перепись поздравил Украину Председатель Фонд Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine Хайме Надаль и заверил, что Фонд будет оказывать всестороннюю поддержку Правительства Украины во время проведения переписи населения.

Участники заседания единогласно поддержали важность проведения Всеукраинской переписи населения и предложенный Государственной службой статистики проект Программы ее проведения в 2023 году.

Население Украины к 2050 году сократится до 35 млн человек

Украинцам объяснили, как получить без комиссии “тысячу за вакцинацию”

Журналисты подсчитали, на что хватит украинцам повышенного прожиточного минимума