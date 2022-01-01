У перший день нового року на Донбасі загинув український військовослужбовець

У війни немає вихідних. Поки Україна святкує Новий рік, на Донбасі продовжуються обстріли. На жаль, маємо непоправні втрати 1 січня. Загинув український військовослужбовець. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ранкове зведення штабу ООС.
Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
- На Донеччині, неподалік ТРАВНЕВОГО противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу АВДІЇВКИ російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
- У бік ВОДЯНОГО Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Станом на 11 годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
- В напрямку ШИРОКИНЕ противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
- У бік ВОДЯНОГО Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
- У напрямку ЗАЙЦЕВЕ противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Доба на Донбасі: загинув український військовослужбовець.
Окупанти вбили українського воїна і ще одного поранили: доба на Донбасі
Окупанти вбили українського воїна і ще одного поранили: доба на Донбасі