У перший день нового року на Донбасі загинув український військовослужбовець

У війни немає вихідних. Поки Україна святкує Новий рік, на Донбасі продовжуються обстріли. На жаль, маємо непоправні втрати 1 січня. Загинув український військовослужбовець. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ранкове зведення штабу ООС.

Упродовж минулої доби, 31 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

На Донеччині, неподалік ТРАВНЕВОГО противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу АВДІЇВКИ російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У бік ВОДЯНОГО Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Станом на 11 годину ранку, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

В напрямку ШИРОКИНЕ противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.

У бік ВОДЯНОГО Донецької області окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

У напрямку ЗАЙЦЕВЕ противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Доба на Донбасі: загинув український військовослужбовець.

Окупанти вбили українського воїна і ще одного поранили: доба на Донбасі

Окупанти вбили українського воїна і ще одного поранили: доба на Донбасі